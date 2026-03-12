12 de marzo de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 12 de marzo

En el segmento mayorista, la divisa cayó $1,5 y sigue por debajo de los $1.400; mientras que el minorista en el Banco Nación no tuvo variaciones a pesar del dato de Índice de precios al consumidor (IPC) de febrero que tocó los 2,9%.

El dólar oficial se mueve a la baja en plena escalada de las hostilidades en Medio Oriente.

El dólar oficial se mueve a la baja en plena escalada de las hostilidades en Medio Oriente.

El economista de 69 años disertó en Expoagro 2026, en San Nicolás.
"No hay plata ni crédito": el crudo análisis de Melconian sobre el rumbo económico del país

En este contexto, el mercado cambiario local comienza a reflejar el impacto de un escenario internacional más complejo. La fortaleza global del dólar y el menor atractivo de las estrategias de carry trade empezaron a trasladarse a los precios de los activos, mientras los inversores siguen de cerca el dato de inflación y la dinámica de reservas del Banco Central.

El encarecimiento de la energía por las tensiones en Medio Oriente está impulsando al dólar a nivel global y debilitando a otras monedas vinculadas al crecimiento, como el euro o varias divisas emergentes.

La fuerte suba del precio del petróleo —que llegó a acercarse a u$s120 por barril en el mercado de futuros— podría fortalecer al dólar en el corto plazo y generar presión sobre diversas monedas internacionales.

El dólar oficial cayó $20 en los primeros tres días de la semana.

El dólar oficial cayó $20 en los primeros tres días de la semana.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense oper a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.394,50 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.449,56 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.415,52

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.414

