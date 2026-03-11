Repunte en Wall Street: YPF lideró las subas de las acciones argentinas y el riesgo país cedió A contramano del clima de incertidumbre global, los activos argentinos tuvieron una buena rueda bursátil en Nueva York, tanto la deuda soberana como los ADRs. Al mismo tiempo, el S&P Merval hilvanó su cuarta suba consecutiva. Por + Seguir en







Wall Street celebró el evento "Argentina Week" en sus pantallas.

En medio de un escenario de incertidumbre global por la guerra de Medio Oriente y ante el escepticismo de inversores, los activos argentinos se mostraron firmes en la rueda bursátil del miércoles y alcanzaron subas de hasta 7,1% en Wall Street de la mano de YPF, la petrolera estatal, que se benefició por el acuerdo del Gobierno con los fondos buitres y la suba del barril del petróleo. Además, el S&P Merval hilvanó su cuarta suba consecutiva y la deuda soberana en dólares avanzó para determinar el retroceso del riesgo país.

En la plaza local, el índice líder S&P Merval subió 2,61% y cerró en 2.770.634 puntos, impulsado por fuertes avances en varias acciones energéticas y financieras. Medido en dólares, cerró a $1.905 (+3,03%).

Entre las mayores subas se destacaron Banco de Valores (9,22%), Comercial del Plata (6,66%), Metrogas (6,51%) e YPF (6,25%), mientras que también registraron ganancias Telecom Argentina (4,55%) y Mirgor (4,20%). En contraste, las bajas fueron acotadas y estuvieron lideradas por BYMA (-0,79%), Loma Negra (-0,24%) e IRSA (-0,23%).

merval 11-3 En tanto, los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también cerraron con mayoría de subas. Las mayores ganancias fueron lideradas por YPF, que avanzó 7,09%, seguida por Telecom Argentina (5,41%) y BBVA Argentina (4,08%). También registraron alzas Transportadora de Gas del Sur (4,01%), Cresud (3,90%) y Central Puerto (2,99%), mientras que la única baja correspondió a Bioceres Crop Solutions, que cayó 1,20%.

Por último, la deuda hard dollar finalizó con una suba del 0,3% en promedio a lo largo de la curva, aunque operó de mayor a menor durante la tarde, en una rueda adversa para la deuda emergente (EMB -0,32%) y el AL30 finalizó en u$s61,31 (+0,31%). En ese contexto, el riesgo país se ubican en torno a los 553 puntos básicos (-0,40%).