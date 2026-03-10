Nueva compra del Banco Central: ya acumula más de u$s400 millones en lo que va de marzo La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 45ª jornada consecutiva y las reservas brutas internacionales volvieron a superar el techo de u$s46.000 millones. Por + Seguir en







Desde el 5 de enero que el BCRA no para de acumular reservas. Redes sociales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron u$s275 millones, a pesar de la volatilidad de los activos por la guerra en Medio Oriente. Este martes adquirió divisas por u$s67 millones, en su 45ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s3.120 millones en el año, de los cuales u$s408 millones corresponden a marzo.

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; así, las reservas brutas internacionales rompieron el techo de los u$s46.000 y se ubicaron en los u$s46.043 millones. La adquisición de este viernes llevó el saldo acumulado en el año a superar los u$s3.000 millones, alcanzando el 31% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2031456381337784736&partner=&hide_thread=false #DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a#ReservasBCRA pic.twitter.com/gAXaNodRRK — BCRA (@BancoCentral_AR) March 10, 2026 La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.