9 de noviembre de 2026 Inicio
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Sin lluvias y con calor: cómo estará el clima durante la masiva misa del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires

La jornada del 9 de noviembre presentará vientos en distintos puntos de CABA, pero con una máxima de 25°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que prevalecerá el sol en todo el AMBA.

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¿Cómo estará el clima?

¿Cómo estará el clima?

Vatican News

El papa León XIV aterrizó el domingo por la tarde en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery y durante toda la jornada del 9 de noviembre tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires. El clima para acompañar la agenda estará soleado, con una máxima de 25 grados, pero con vientos fuertes.

El papa León XIV tendrá días agradables en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
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Cómo estará el clima en la llegada del papa León XIV a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica una mínima de 15° sin probabilidades de lluvia y con un sol pleno durante toda la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires Por la mañana, la máxima será de 18°; por la tarde, de 25° y por la noche, de 20°. El viento será de 6km/h y la humedad llegará a 71%.

Comienzo de semana a puro sol en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Comienzo de semana a puro sol en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Para el resto del país prevalece la alerta por vientos en provincias como Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Mientras que, Santa Cruz tendrá lluvias y en Mendoza habrá presencia de nieve.

Visita del papa León XIV a la Argentina: cómo estará el clima

El lunes 9 de noviembre habrá una máxima de 25° y mínima de 15°, con presencia de vientos y humedad del 70% por la mañana. No se esperan lluvias y habrá mucho sol para el horario de las principales actividades.

Para el martes 10 se mantendrán las condiciones estables, aunque con algo más de nubosidad. El cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 16° y una máxima de 26°. La probabilidad de precipitaciones será baja.

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