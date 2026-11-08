8 de noviembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 8 de noviembre

El oficial minorista opera a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta tras una semana marcada por las reacciones al triunfo demócrata en los comicios de medio término en Estados Unidos.

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El dólar tuvo un leve movimiento al alza durante la semana.

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El dólar acumuló una suba de $5 en la semana de las elecciones de medio término en Estados Unidos.
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El dólar en el mundo registró su mayor caída en dos meses, ya que la contundente victoria de los demócratas en las elecciones avivó la preocupación por un estancamiento político y una regulación más estricta del sector tecnológico, lo que podría frenar la demanda extranjera de activos estadounidenses. El índice del dólar de Bloomberg cayó hasta un 0,5%, registrando su nivel más bajo desde finales de septiembre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó este miércoles de forma tajante las propuestas de devaluación como mecanismo para ganar competitividad, calificándolas de "miopía económica" que empobrece a los asalariados. "La forma de bajar el costo argentino es bajando impuestos, bajando regulaciones, bajando el costo financiero y mejorando la infraestructura", sentenció.

El dólar oficial cerró octubre al alza.

El dólar oficial cerró octubre al alza.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.545,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $2.041.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.676,61, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.583,82.

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