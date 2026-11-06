Con Independiente clasificado y San Lorenzo eliminado, así quedaron los playoffs del Torneo Clausura El Ciclón perdió 2-0 con Platense de local y, al igual que Racing, no jugará los octavos de final del torneo. En cambio, el Rojo logró una victoria agónica ante Riestra por 2-1 y se metió en la próxima ronda. Por Agregar C5N en









Alexis Cuello escape ante la marca de Nicolás Retamar, de Platense.

La definición de la fase regular del Torneo Clausura entregó una jornada repleta de dramatismo en la definición de la Zona A. En el estadio Libertadores de América, Independiente selló una agónica victoria por 2-1 ante Deportivo Riestra para asegurar su lugar en los octavos de final. El equipo comandado por Jadson Viera se puso en ventaja a los 10 minutos a través de Mateo Pérez Curci. Pese a que Alexander Díaz igualó las acciones para la visita a los 85 minutos, Felipe Tempone apareció a los 87' tras el saque de centro para definir por encima de Nacho Arce, sellar el triunfo del Rojo y meterlo en el sexto lugar del grupo con 23 puntos.

¡El Rojo pasó a octavos! Tras ganarle a Riestra por 2 a 1, @Independiente aseguró su plaza en los playoffs del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 pic.twitter.com/zdMQwV29K1 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 7, 2026 La contracara del festejo de Avellaneda la vivió San Lorenzo, que cerró su año con una dolorosa caída frente a su público y quedó al margen de la pelea por el título. En el Nuevo Gasómetro, el Ciclón perdió 2-0 ante Platense tras las conquistas anotadas por Víctor Cuesta de cabeza y Nicolás Retamar. Además, el cuadro local jugó el tramo final del partido con diez futbolistas debido a la expulsión del uruguayo Mathías Corujo, a los 27 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el elenco de Boedo finalizó 11° con 19 unidades, mientras que el Calamar se ubicó 10° con 20 puntos, quedando ambos eliminados de los playoffs.

La fecha confirmó además la eliminación de Racing Club, completando un panorama sombrío para varios de los clubes más importantes de la categoría. La Academia cayó 2-0 en su visita a Barracas Central durante la jornada del viernes. Con esta derrota, el equipo de Avellaneda cerró su participación en la 12° colocación de la Zona B con apenas 15 puntos acumulados, sumándose a San Lorenzo entre los grandes que observarán la etapa decisiva desde afuera.

Enzo Taborda y Nicolás Orsini festejan el triunfo de Barracas Central. En otro de los partidos destacados del viernes, Unión de Santa Fe derrotó por 2-0 a Vélez Sarsfield. El Fortín sufrió la pronta expulsión de Thiago Silvero a los 10 minutos por cometer un penal que Cristian Tarragona cambió por gol. El propio delantero santafesino estiró la cuenta en la segunda mitad para decretar el triunfo del Tatengue. A pesar del tropiezo, Vélez finalizó en la tercera ubicación de la Zona A, en tanto que Unión sumó 21 puntos y debe esperar una caída de Gimnasia de Mendoza para lograr la clasificación por diferencia de gol.

Con la mayoría de los marcadores definidos, el cuadro de octavos de final del Torneo Clausura ingresa en su cuenta regresiva de cara al fin de semana del 21 y 22 de noviembre, donde los cruces se disputarán a partido único en la cancha del mejor ubicado. Entre los enfrentamientos destacados, Independiente chocará frente a Gimnasia La Plata en el Bosque, mientras que otros emparejamientos perfilan los duelos entre Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia, River Plate vs. Lanús, e Instituto vs. Sarmiento. Por ahora.