Cómo estará el clima en la llegada del papa León XIV a Buenos Aires El pontífice arriba este domingo por la tarde al Aeroparque Jorge Newbery y permanecerá en el AMBA hasta el martes, cuando se dirija a Córdoba. Por Agregar C5N en









El papa León XIV tendrá días agradables en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Vatican News

El papa León XIV llega este domingo a la Argentina durante la tarde, proveniente de Uruguay. El pontífice disfrutará de varias jornadas primaverales durante su estadía porteña, con cielo despejado y clima agradable. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla por vientos en el sur de la Patagonia.

El organismo emitió aviso amarillo por vientos para el sur de Santa Cruz, las Islas Malvinas y la Isla Grande de Tierra del Fuego, área que será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Alerta amarilla por vientos en el sur de la Patagonia. SMN Sin alertas: el pronóstico para este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) El SMN anticipa una jornada dominical agradable, con mínima de 10° y máxima de 22°, vientos leves del este y cielo despejado.

La semana continuará en la misma tonalidad, con escasa nubosidad que irá en aumento con el correr de los días, pero sin traer peligro de precipitaciones. Sí tomará protagonismo el viento, especialmente el lunes, con vientos de hasta 31 km/h.

Se viene una semana sin lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). SMN