4 de noviembre de 2026 Inicio
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La respuesta del mercado a la debacle electoral de Donald Trump: futuros en Wall Street al alza y dólar más débil

Tras una fuerte caída inicial de los papeles tecnológicos y los futuros del Nasdaq, por temor a nuevas regulaciones a la inteligencia artificial, se revierte la tendencia.

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La respuesta del mercado a la debacle electoral de Donald Trump: futuros en Wall Street al alza y dólar más débil

Los futuros de los principales índices de Wall Street suben en las operaciones del premarket tras la aplastante derrota sufrida por Donald Trump y el Partido Republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos.

El dólar oficial reaccionó a los movimientos internacionales.
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Tras una fuerte caída inicial de los papeles tecnológicos en las bolsas de Asia y los futuros del Nasdaq, ya que los inversores temían nuevas regulaciones a la inteligencia artificial.

El S&P 500, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, sube 1,06% en el "premarket", y el Nasdaq Composite, que reúne a empresas del sector tecnológico, aumenta 1,03%. El índice industrial Dow Jones trepa 1,53%.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, de referencia en el mercado internacional, bajó 3 puntos básicos durante la jornada, situándose en el 4,92%, tras haber caído hasta 6 puntos básicos durante la noche, hasta un mínimo del 4,89%.

Al mismo tiempo, presionó sobre el dólar. la divisa El índice que compara el desempeño de la moneda estadounidense contra una canasta de otras divisas de economías desarrolladas, cae 0,38% hasta los 101,3 puntos.

La noche de furia de Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, atravesó una noche de furia luego de la contundente derrota en los comicios de medio término. Su principal reclamo: "Yo no estaba en la boleta".

De acuerdo con su red social Truth Social, el mandatario escribió alrededor de seis posteos. El primero fue contra Fox News, el canal de noticias, a quien acusó de tener bajo rating por "hablar mal de él".

"¡Los índices de audiencia de FoxNews están por los suelos (¡un 27% abajo!) porque están pasando demasiado tiempo cubriendo a los Demócratas con Trastorno Derivado de Trump! Todas aquellas personas que solían ver Fox, y ya no lo hacen, lo entienden. Son ellos, no yo. Mis números son mejores de lo que jamás han sido"... señaló en uno de sus posteos.

"Con razón los índices de audiencia de FoxNews se están colapsando, y van a caer mucho más. Están muy abajo, no por mi causa, ¡sino porque están EN CONTRA mía! Esto ya ocurrió una vez antes, y Fox casi colapsa. ¡Está sucediendo de nuevo! Presidente DONALD J. TRUMP", cerró.

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