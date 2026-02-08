8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 8 de febrero

El oficial opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados tras una semana a la baja en el contexto del pago al de u$s832 millones al FMI.

Por
El dólar oficial acumula una caída de $15 en febrero.

El dólar oficial acumula una caída de $15 en febrero.

Stock

El dólar oficial cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados luego de una semana en la que acumuló una caída de $20, con un declive más pronunciado el viernes. El blue y el mayorista también retrocedieron.

¿A cuánto cotiza el dólar?
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de febrero

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

La banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, y este lunes, primera rueda de febrero, el techo se elevó hasta los $1.567,85.

En tanto, las reservas brutas internacionales del Banco Central (BCRA) se recuperaron este viernes tras caer fuerte en la jornada previa por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras tanto, la autoridad monetaria siguió acumulando divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC): durante el cierre de semana, las reservas crecieron en u$s190 millones, hasta los u$s44.940 millones.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial y una semana en retroceso.

El dólar oficial y una semana en retroceso.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.402,93 para la compra y $1.453,24 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.432.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.488,04 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1447,99.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.456.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿A cuánto cotizó el dólar?

El dólar cerró otra semana por debajo de los $1.500

Luego de varios días sin cambios, el dólar oficial bajó $5.

Sin cambios abruptos en su cotización, el dólar volvió a bajar este jueves

El dólar oficial se mantuvo estable durante este miércoles. 

El dólar se mantuvo estable, aunque por encima de los $1.450

El techo de la banda de flotación se elevó hasta los $1.567,85 en febrero.

El dólar oficial volvió a bajar y el blue se mantuvo estable en el inicio de febrero

El dólar oficial se mueve sin grandes altibajos en los primeros meses de 2026.

El dólar oficial volvió a subir en la primera rueda de febrero, pero se mantuvo debajo de los $1.500

El dólar oficial acumuló una baja de $15 en enero.

El dólar arranca febrero estable tras un enero a la baja

Rating Cero

El trabajo de Bale fue clave para transmitir la carga emocional de un ser marcado por el aislamiento y la incomprensión.

La impresionante transformación de Christian Bale para un papel: "Gritaba como un loco"

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix
play

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix: cual es

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2024, se trata de Tornados, un film de acción, de desastres naturales, con una mezcla de drama y aventuras. 
play

Tornados es la película con mucha acción que llegó a Netflix y te dejará al borde del sillón todo el tiempo: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja, un viejo estreno de 2002, se trata de No me olvides, un film de romance y comedia, con un elenco excepcional.
play

Cuál es la trama de No me olvides, la película romántica de los 2000 que llegó a Netflix y es tendencia

El cruce generó un silencio incómodo en la mesa de Legrand.
play

Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina"

últimas noticias

El Pity celebró con todo la goelada.

El polémico festejo del Pity Martínez que provocó bronca e indignación en River

Hace 6 minutos
Seattle Seahawks y New England Patriots vuelven a cruzarse en el Super Bowl luego de la polémica final de 2015.

A qué hora es el Super Bowl LX en Argentina y cómo verlo en vivo por TV o por streaming

Hace 12 minutos
El optimismo, encontrar en el medio del desierto el vaso medio lleno, producirá verdaderos logros internos.

La técnica de la "cancha de básquet": el método para dejar de ser testigo y convertirte en protagonista de tu vida

Hace 13 minutos
La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

Hace 24 minutos
Trump junto a Xi Jinping, durante su primer mandato.

El Caribe en disputa entre el Dragón chino y el Leviatán norteamericano

Hace 25 minutos