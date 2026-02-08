Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 8 de febrero

El oficial opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados tras una semana a la baja en el contexto del pago al de u$s832 millones al FMI.

El dólar oficial acumula una caída de $15 en febrero.

El dólar oficial cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación , en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados luego de una semana en la que acumuló una caída de $20 , con un declive más pronunciado el viernes. El blue y el mayorista también retrocedieron.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de febrero

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade , con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

La banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, y este lunes, primera rueda de febrero, el techo se elevó hasta los $1.567,85.

En tanto, las reservas brutas internacionales del Banco Central (BCRA) se recuperaron este viernes tras caer fuerte en la jornada previa por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) . Mientras tanto, la autoridad monetaria siguió acumulando divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC): durante el cierre de semana, las reservas crecieron en u$s190 millones, hasta los u$s44.940 millones .

El dólar oficial cotizó a $1.402,93 para la compra y $1.453,24 para la venta.

El dólar oficial y una semana en retroceso.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.432.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.488,04 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1447,99.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.456.