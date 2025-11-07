7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de noviembre

Tras el feriado bancario, el oficial cotiza en Banco Nación a $1.475 para la venta en el cierre de una semana marcada por altibajos. Los financieros se ubica por debajo de los $1.500, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.

Por
El dólar ofical cotiza abajo de los $1.500. 

El dólar ofical cotiza abajo de los $1.500. 

Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana marcada por altibajos. Por su parte, el mayorista se comercializa a $1.452, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.

Las acciones argentinas cayeron hasta un 7,1% en Wall Street y el Merval retrocede por tercera jornada consecutiva
Te puede interesar:

Las acciones argentinas cayeron hasta un 7,1% en Wall Street y el Merval retrocede por tercera jornada consecutiva

En septiembre, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,8 millones de argentinos compraron un total de u$s5.080 millones, el mayor monto de compra de divisas por parte de las personas desde enero 2018, según los registros del Banco Central, en un mes inédito por la liquidación del agro inédito, el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y la poca credibilidad en el esquema cambiario.

dólar blue billetes divisas dólares

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.423,82 para la compra y $1.476,48 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.452.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1492,55, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.480,23.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.473.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las operaciones del dólar en todos sus segmentos, se vieron afectados por el día del bancario.

Con pocas operaciones, el dólar blue siguió en baja y los financieros no repuntaron

Javier Milei ratificó la continuidad de las bandas cambiarias para mantener bajo control a la cotización del dólar.

Milei descartó liberar el dólar y adelantó que mantendrá las bandas hasta 2027

En el día del bancario, casi no hubo operaciones en los segmentos del dólar.

El dólar volvió a caer en todos sus segmentos, pese a la baja de tasas del BCRA

El dólar oficial se mantiene en torno a los $1.500.

El dólar bajó $15 y se alejó de los $1.500

El dólar oficial quedó cerca del techo de la banda.

El dólar rebotó a $1.500 en la primera rueda tras la renovación del Gabinete

El dólar oficial, el blue, el mayorista y los financieros se movieron a la baja en la semana postelecciones.

La semana post electoral dejó un dólar por debajo de los $1.500: qué reacción se espera tras los cambios en el Gabinete

Rating Cero

Esta producción de 2020 está basada en la novela gráfica de Charles Forsman.
play

Pocos la valoran y es una tremenda serie de humor negro: está en Netflix y tiene una sola temporada

El cambio físico de Offerman.

La impresionante transformación física de Nick Offerman para una nueva producción

Esta película es ideal para un fin de semana o una tarde de lluvia.
play

Netflix sumó a su catálogo a una de las mejores películas de acción: es súper pochoclera

La imagen de la actriz junto a un hombre se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Parece uno de los Ortega": Gimena Accardi compartió una foto sugerente con un misterioso hombre

Dua Lipa volvió a Argentina para sus shows en River Plate.

Se confirmó la telonera de Dua Lipa y hay polémica: cuándo abren las puertas del estadio de River

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

últimas noticias

Papas fritas, cerveza artesanal y una identidad marcada por la gastronomía urbana en el corazón de la Ciudad.

Las mejores 2 cervecerías de Buenos Aires para comer unas ricas papas fritas con tragos después del trabajo

Hace 14 minutos
El descuento se aplica directamente en línea de caja y es exclusivo para pagos presenciales.

20% de reintegro sin tope en supermercados: la promoción de Cuenta DNI que se destaca en noviembre 2025

Hace 14 minutos
play
El operativo es llevado a cabo por la Policía Federal. 

Tensión en Escobar: allanan la vivienda del hombre sospechado de dispararle al equipo de C5N

Hace 16 minutos
El oriundo de Pilar seguirá en 2026.

El mensaje de Colapinto para los argentinos: "Es un honor representarlos..."

Hace 31 minutos
Colapinto junto a Flavio Briatore, director del equipo. 

"Vamos nene", así anunció Alpine la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1

Hace 52 minutos