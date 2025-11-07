Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de noviembre
Tras el feriado bancario, el oficial cotiza en Banco Nación a $1.475 para la venta en el cierre de una semana marcada por altibajos. Los financieros se ubica por debajo de los $1.500, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.
El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana marcada por altibajos. Por su parte, el mayorista se comercializa a $1.452, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.
En septiembre, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,8 millones de argentinos compraron un total de u$s5.080 millones, el mayor monto de compra de divisas por parte de las personas desde enero 2018, según los registros del Banco Central, en un mes inédito por la liquidación del agro inédito, el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses y la poca credibilidad en el esquema cambiario.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.423,82 para la compra y $1.476,48 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.452.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.917,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1492,55, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.480,23.