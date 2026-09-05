5 de septiembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de septiembre

Al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales, la divisa mantiene los valores de cierre del viernes: $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación. La primera semana del mes mostró cierta estabilidad cambiaria, luego de concluir agosto con un alza total de $20.

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El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

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El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, mismos valores del cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. La primera semana del mes mostró cierta estabilidad cambiaria, luego de concluir agosto con un alza total de $20.

El dólar cotizó estable en el cierre de la primera semana de septiembre. 
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El dólar arrancó agosto con cierta estabilidad cambiaria.

El dólar arrancó agosto con cierta estabilidad cambiaria.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.508.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.989.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.592,41, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.525,39.

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