Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de septiembre Al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales, la divisa mantiene los valores de cierre del viernes: $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación. La primera semana del mes mostró cierta estabilidad cambiaria, luego de concluir agosto con un alza total de $20. Por Agregar C5N en









El dólar cotiza arriba de los $1.500. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, mismos valores del cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. La primera semana del mes mostró cierta estabilidad cambiaria, luego de concluir agosto con un alza total de $20.

En materia política, la Cámara de Diputados viene de darle media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó hace dos semanas un plan basado en la utilización de los fondos del ANSES para impulsar los créditos hipotecarios.

Mientras distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, las bajaron casi 2%, el presidente Javier Milei sigue defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas. Pese a eso, el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.

El dólar arrancó agosto con cierta estabilidad cambiaria. Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.