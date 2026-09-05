Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de septiembre

El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, mismos valores del cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. La primera semana del mes mostró cierta estabilidad cambiaria, luego de concluir agosto con un alza total de $20.
En materia política, la Cámara de Diputados viene de darle media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó hace dos semanas un plan basado en la utilización de los fondos del ANSES para impulsar los créditos hipotecarios.
Mientras distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, las bajaron casi 2%, el presidente Javier Milei sigue defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas. Pese a eso, el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.
El dólar arrancó agosto con cierta estabilidad cambiaria.
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Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.508.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.989.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.592,41, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.525,39.