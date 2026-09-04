4 de septiembre de 2026 Inicio
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De cara al 2027, Javier Milei retrucó: "Dudo que los argentinos sean tan tontos de querer volver al pasado"

Recibido por un tractorazo de productores yerbateros, el mandatario se presentó ante empresarios, funcionarios y gobernadores en Puerto Iguazú, donde defendió los números de su gestión, reiteró la importancia de las medidas en torno a las Islas Malvinas y auguró una reelección para el año próximo: "Abróchense los cinturones porque vamos a acelerar a fondo".

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Javier Milei visita por primera vez la provincia de Misiones. 

Javier Milei visita por primera vez la provincia de Misiones. 

YouTube: captura de video

Javier Milei se encuentra en Puerto Iguazú para cerrar la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), ante empresarios, funcionarios y gobernadores, en el hotel Loi Suites, luego del tractorazo de productores yerbateros contra la desregulación del INYM y de su cadena nacional sobre las Islas Malvinas.

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Ante empresarios y ejecutivos financieros, Milei puso se enfocó en la necesidad de recuperar la credibilidad como condición para sostener las políticas públicas y cuestionó el deterioro de la confianza del electorado. "Destruyeron la palabra del Estado y la moneda", afirmó, antes de defender el rumbo económico de su gestión.

El Presidente también abordó la inflación y descartó modificaciones en la política monetaria durante el próximo año, al considerar que todavía existe un excedente de dinero en la economía. "Voy a seguir con equilibrio fiscal y voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación", aseguró durante su exposición.

Milei destacó además la evolución de distintos indicadores y afirmó que "los salarios están mejorando, el empleo está mejorando", al contemplar tanto los puestos registrados como el conjunto del mercado laboral; también remarcó que 13 de los 15 sectores productivos relevados por el EMAE muestran una expansión.

Otro de los ejes de su discurso fue el comercio exterior como herramienta para fortalecer la posición argentina en el escenario internacional, a partir de las inversiones proyectadas mediante el RIGI. Según Milei, ese proceso permitirá ganar peso geopolítico y fortalecer el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

"Por el RIGI habrá u$s200.000 millones de dólares que serán invertidos en nuestra economía durante los próximos años", aseguró el mandatario, quien vinculó esos recursos con el desarrollo de sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología y siderurgia, además de remarcar su impacto sobre la capacidad argentina para disputar mercados internacionales.

En otro tramo, Milei defendió la apertura comercial y puso como ejemplo a Lumilagro, empresa que, según explicó, debió reorganizarse para enfrentar la competencia. "Estos nuevos mercados están reemplazando la estructura proteccionista", señaló, al advertir que las nuevas reglas generarán que la población e niegue al regreso a un esquema de Estado presente.

El Presidente también apuntó contra quienes cuestionan el impacto del riesgo país sobre la economía cotidiana y destacó la importancia de que el crédito privado llegue a las pequeñas y medianas empresas, en lugar de concentrarse en el Estado o el Banco Central, mientras defendió la tarea de Luis Caputo.

Javier Milei piensa en la reelección: "Vamos a acelerar a fondo"

De cara a las elecciones de 2027, Milei anticipó un escenario de mayor respaldo legislativo para La Libertad Avanza y vinculó ese resultado con una profundización de sus reformas. "Si con este Congreso hicimos todas esas reformas, abróchense los cinturones porque ahí vamos a acelerar a fondo", afirmó.

Finalmente, el jefe de Estado volvió a disparar contra la oposición y a los medios de comunicación por sus críticas al Gobierno, a los que acusó de "mover el arco" para generar ruido y miedo entre los argentinos, en un discurso donde defendió los resultados económicos alcanzados durante su gestión.

Noticia en desarrollo.-

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