Este peinado con un miniflequillo volvió a estar de moda y es la tendencia en belleza Este estilo vuelve a imponerse con fuerza en el mundo de la moda. Favorecedor, versátil y elegante, promete ser el peinado estrella del año.







Con un flequillo muy corto y un recogido tipo moño. Glamour México

En la reciente edición del Festival de Cine de San Sebastián, las estrellas no solo brillaron por sus películas, sino también por sus elecciones a la hora de mostrar su estilo. Entre ellas, Blanca Suárez se quedó con todas miradas al posar con un peinado que ya se impone como una de las tendencias más fuertes de la temporada. Se trata del miniflequillo. Con un aire retro y elegante, este look inspirado en los años 50 volvió para quedarse.

En un evento donde desfilaron nombres como Angelina Jolie, Juliette Binoche o Najwa Nimri, la actriz madrileña presentó su nueva película, Parecido a un asesinato, junto a Eduardo Noriega. Pero más allá del estreno, su transformación estética fue lo que más llamó la atención. Con un flequillo muy corto y un recogido tipo moño, Blanca Suárez logró un estilo equilibrado entre el glamour y la naturalidad, recordando al encanto de Audrey Hepburn con un toque contemporáneo.

El furor por este tipo de corte no es casual. Su capacidad para resaltar las facciones y aportar frescura al rostro lo convierte en una opción cada vez más popular entre quienes buscan un cambio de imagen sutil pero impactante. En redes sociales y alfombras rojas, las celebridades lo eligen como símbolo de elegancia moderna.

Flequillo mini Gettyimages

Cómo es el peinado que está cada vez más de moda con el flequillo como protagonista El nuevo look de Blanca Suárez combina sencillez y carácter. Se trata de un flequillo mini, muy corto y recto, que deja al descubierto gran parte de la frente, afinando las facciones y atrayendo la atención hacia los ojos. A diferencia de los estilos de cortina o los flequillos largos, este corte no busca disimular, sino destacar, aportando personalidad y un aire juvenil inmediato.

Mini flequillo Gettyimages En su paso por la alfombra roja, la actriz lució este peinado con un recogido relajado que equilibró la estructura del flequillo. El resultado fue un estilo con toques vintage y un acabado elegante, ideal para eventos formales o para quienes desean un cambio sin recurrir a cortes drásticos. Su color castaño oscuro, más uniforme que sus anteriores tonos balayage, reforzó el efecto pulido y elegante del conjunto. Flequillo mini Cosmopolitan El miniflequillo, que se popularizó en la década del 50, vive un nuevo auge entre las figuras del espectáculo. Celebridades como Úrsula Corberó o Miley Cyrus ya se sumaron a esta tendencia, demostrando su versatilidad en distintos tipos de cabello y estilos. Además, su fácil mantenimiento lo vuelve una opción práctica, capaz de renovar cualquier look sin demandar grandes cuidados.