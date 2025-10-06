6 de octubre de 2025 Inicio
En 30 minutos: cómo hacer una receta de Key Lime Pie sin horno

Cremoso, fresco y con ese toque ácido perfecto, este clásico estadounidense se prepara rápido y se disfruta frío en cualquier ocasión.

Por
En pocos minutos se puede tener un postre fresco como el Key Lime Pie

En pocos minutos se puede tener un postre fresco como el Key Lime Pie, sin tener que prender el horno

Hay preparaciones que conquistan por su sencillez y otras por su sabor. El Key Lime Pie reúne ambas cualidades, con un agregado extra: no necesita horno. Eso lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un postre rico, rápido y sin demasiadas complicaciones.

Lo más atractivo de esta tarta es su textura suave y la acidez justa del limón o la lima, que balancea la dulzura de la leche condensada. Además, se arma con ingredientes fáciles de conseguir y no exige experiencia previa en pastelería. Con apenas media hora de trabajo, se obtiene un resultado que parece digno de vitrina.

Claro que hay variantes: algunos usan más ralladura para intensificar el sabor cítrico, otros prefieren sumar frutos secos en la base para darle un toque crocante. Esa es la gracia de esta receta: permite ajustar detalles al gusto de cada familia, sin alterar su esencia.

tarta-de-lima-o-key-lime-pie

Cómo hacer la receta de Key Lime Pie sin horno

Ingredientes

  • 180 g galletitas (pueden ser de chocolate, vainilla o las que prefieran)

  • 100 g manteca

  • Un puñado de nueces, almendras o frutos secos

  • 2 latas de leche condensada

  • 250/300 ml de jugo de lima o limón (aprox. 5/6 limones o 9/10 limas)

  • 1 crema para batir pequeña

  • Ralladura de limón o lima para decorar

key-lime-pie-recetas-sin-horno

Preparación

  • Base crocante: procesar las galletitas junto con los frutos secos y mezclar con la manteca derretida. Colocar en un molde y presionar con una cuchara hasta formar una capa uniforme.

  • Crema cítrica: batir durante 4 o 5 minutos la leche condensada con el jugo recién exprimido. Agregar un poco de ralladura para realzar el aroma.

  • Armado: volcar la mezcla sobre la base y llevar a la heladera por un mínimo de 2 horas para que tome cuerpo.

  • Decoración final: batir la crema y extender sobre la superficie. Se puede jugar con picos de manga, espátula o simplemente cubrir en forma rústica. Terminar con más ralladura de limón o lima.

El resultado es un postre fresco, con un equilibrio entre lo dulce y lo ácido que invita a repetir. La clave está en usar jugo natural y no escatimar en frío: cuanto más tiempo repose en la heladera, más firme y sabrosa quedará.

