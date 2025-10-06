Cómo es la innovadora herramienta que facilita el reciclaje en Catamarca

Se trata de un dispositivo que simplifica el reciclaje para los vecinos de una de las provincias más respetuosas con el medio ambiente de Argentina.

Catamarca da un paso adelante en materia ambiental con la puesta en marcha de GiroBot , un asistente digital por WhatsApp, que incentiva proyectos de innovación que benefician al medio ambiente. ¿Cómo es la innovadora herramienta que facilita el reciclaje?

En lo económico, la activación de estos métodos digitales y físicos puede generar empleo local mediante cooperativas de recuperadores urbanos, mantenimiento de los puntos de reciclaje o la producción de artículos reciclados, consolidando a la provincia como un ejemplo de gestión responsable de residuos.

Además, la implementación de estas innovaciones marca un cambio significativo en la política ambiental del municipio. Catamarca apuesta por soluciones tecnológicas, transparencia, participación ciudadana y eficiencia ambiental. La ciudad no solo mejora su infraestructura de reutilización, sino que también fortalece la conciencia ecológica de su población, demostrando que la tecnología y la colaboración comunitaria son claves para un futuro más sostenible.

Esta herramienta permite enviar una foto de un material y recibir al instante información sobre si es reciclable , así como instrucciones sobre dónde y cómo desecharlo correctamente. La tecnología se presenta como un aliado para promover la separación de residuos desde el hogar y educar a la población sobre hábitos sostenibles.

El objetivo del municipio es que la separación de residuos comience desde el origen, haciéndolo accesible, educativo y tecnológico. Con GiroBot, los usuarios pueden resolver dudas sobre la reciclabilidad de envases, plásticos, cartón o elementos del día a día sin necesidad de esperar atención presencial. Esta solución digital busca además reducir la cantidad de residuos que terminan en rellenos sanitarios, fomentando una gestión más responsable y sostenible de los desechos urbanos.

GiroBot se integra al programa GIRO, que promueve la recolección diferenciada en la ciudad. Ya se instalaron contenedores verdes y puntos GIRO en distintos barrios, aumentando la cobertura y accesibilidad del reciclaje. Esto permite a los vecinos participar activamente, separando residuos en origen y depositándolos en lugares estratégicos, lo que mejora la eficiencia del sistema y disminuye el impacto ambiental en la ciudad. El impacto comunitario promete ser significativo. Más barrios tendrán acceso a puntos diferenciados para depositar materiales reciclables, lo que no solo mejora la limpieza de los espacios públicos, sino que también reduce la presión sobre los rellenos sanitarios y fomenta un entorno urbano más saludable.