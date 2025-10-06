6 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo es la innovadora herramienta que facilita el reciclaje en Catamarca

Se trata de un dispositivo que simplifica el reciclaje para los vecinos de una de las provincias más respetuosas con el medio ambiente de Argentina.

Por
Catamarca da un paso adelante en materia ambiental con la puesta en marcha de GiroBot.

Catamarca da un paso adelante en materia ambiental con la puesta en marcha de GiroBot.

Catamarca da un paso adelante en materia ambiental con la puesta en marcha de GiroBot, un asistente digital por WhatsApp, que incentiva proyectos de innovación que benefician al medio ambiente. ¿Cómo es la innovadora herramienta que facilita el reciclaje?

Existen trucos perfectos para hacer con este tipo de perchas
Te puede interesar:

Si ya no usas perchas de madera, este es el mejor truco para reciclarlas y crear una mesa

En lo económico, la activación de estos métodos digitales y físicos puede generar empleo local mediante cooperativas de recuperadores urbanos, mantenimiento de los puntos de reciclaje o la producción de artículos reciclados, consolidando a la provincia como un ejemplo de gestión responsable de residuos.

Además, la implementación de estas innovaciones marca un cambio significativo en la política ambiental del municipio. Catamarca apuesta por soluciones tecnológicas, transparencia, participación ciudadana y eficiencia ambiental. La ciudad no solo mejora su infraestructura de reutilización, sino que también fortalece la conciencia ecológica de su población, demostrando que la tecnología y la colaboración comunitaria son claves para un futuro más sostenible.

Girobot

Así es la iniciativa de Catamarca para contribuir al reciclaje

Esta herramienta permite enviar una foto de un material y recibir al instante información sobre si es reciclable, así como instrucciones sobre dónde y cómo desecharlo correctamente. La tecnología se presenta como un aliado para promover la separación de residuos desde el hogar y educar a la población sobre hábitos sostenibles.

El objetivo del municipio es que la separación de residuos comience desde el origen, haciéndolo accesible, educativo y tecnológico. Con GiroBot, los usuarios pueden resolver dudas sobre la reciclabilidad de envases, plásticos, cartón o elementos del día a día sin necesidad de esperar atención presencial. Esta solución digital busca además reducir la cantidad de residuos que terminan en rellenos sanitarios, fomentando una gestión más responsable y sostenible de los desechos urbanos.

GiroBot se integra al programa GIRO, que promueve la recolección diferenciada en la ciudad. Ya se instalaron contenedores verdes y puntos GIRO en distintos barrios, aumentando la cobertura y accesibilidad del reciclaje. Esto permite a los vecinos participar activamente, separando residuos en origen y depositándolos en lugares estratégicos, lo que mejora la eficiencia del sistema y disminuye el impacto ambiental en la ciudad. El impacto comunitario promete ser significativo. Más barrios tendrán acceso a puntos diferenciados para depositar materiales reciclables, lo que no solo mejora la limpieza de los espacios públicos, sino que también reduce la presión sobre los rellenos sanitarios y fomenta un entorno urbano más saludable.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El último desmonte dejó sin lugar a los capibaras y derivó en las 46 muertes.

Victoria para los carpinchos en Nordelta: la Justicia prohibió la castración y suspendió las obras

Conocé las mejores ideas para el reciclaje creativo

Reciclando este producto que todo el mundo tira podés decorar tu casa de una forma única: cuál es

La Tecnicatura en Química de la Escuela Técnica N° 8 de Tolosa fue premiada y reconocida en el Concejo Deliberante de La Plata gracias al proyecto que llevan adelante los estudiantes del último año.

Proyecto platense: reciclan pilas para crear un producto de limpieza clave

Dos ideas alucinantes que podés hacer con las bandejas de telgopor.

Este es el truco para reciclar las bandejas de telgopor y tener un espacio único en tu casa

En los últimos meses se ha estancado la recolección de aceite usado, sobre todo en los restaurantes y comercios gastronómicos, lo que se atribuye tanto a la caída general del consumo como a una mayor tasa de reutilización del aceite por la crisis económica.

Por qué reciclar el aceite usado es fundamental para la salud pero mucho más para el planeta

Misiones celebró el Día Provincial del Ecopunto, una fecha que busca concientizar a la comunidad sobre la importancia del reciclaje.

Misiones apuesta por el reciclaje y celebra el día provincial del Ecopunto: de qué se trata

Rating Cero

Wanda Nara subió foto el fin de semana con un hombre pero no se lo ve bien a Martín Migueles. Ahora ya no se ocultan

Ya no se ocultan más: apareció el video de Wanda Nara a los besos con ¿su nuevo novio?

Las prometedoras Series que ya están disponibles en el extenso catálogo de Netflix
play

Esta serie al estilo western llegó con varias temporadas a Netflix y tiene a todos los usuarios sorprendidos: cuál es

soledad.La actriz creía que E.T. era real y Spielberg decidió mantener viva su ilusión durante el rodaje.

La impresionante transformación de Drew Barrymore, la actriz de E.T: así se ve hoy

Antonela Roccuzzo volvió a compartir uno de sus looks más virales.

​Anto Roccuzzo no dio tregua: el look que se robó las miradas con un short súper corto

Una serie policial que mezcla la cultura navaja en Estados Unidos.
play

El apasionante thriller que se está robando todas las miradas en Netflix: una serie que te va a marcar

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi.

La insólita indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en el tráiler de MasterChef Celebrity

últimas noticias

La oposición rechaza que se reimpriman las boletas.

La oposición rechazó que se reimpriman las boletas tras la renuncia de Espert

Hace 18 minutos
play

La Libertad Avanza presentó ante la Justicia la renuncia de Espert y pidió la reimpresión de boletas

Hace 18 minutos
JP Morgan es el banco que elabora el índice del riesgo país.

JP Morgan deja de informar el riesgo país de Argentina en tiempo real: ahora será diario

Hace 41 minutos
Wanda Nara subió foto el fin de semana con un hombre pero no se lo ve bien a Martín Migueles. Ahora ya no se ocultan

Ya no se ocultan más: apareció el video de Wanda Nara a los besos con ¿su nuevo novio?

Hace 1 hora
Espert renunció a su candidatura y a la presidencia de la comisión de Presupuesto.

Adorni contó cómo fue la renuncia de Espert: "Dio un paso al costado en pos de las ideas"

Hace 1 hora