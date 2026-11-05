Último día con bancos hasta la próxima semana: cuándo reabren las sucursales y qué alternativas hay para operar

La combinación del Día del Bancario, un feriado nacional y una disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) implica varias jornadas sin atención presencial que afectan a quienes necesiten realizar operaciones en persona.

Los bancos estarán cerrados durante cinco días seguidos en todo el país.

Este jueves 5 de noviembre es el último día de atención presencial en bancos hasta la próxima semana, ya que habrá cinco días seguidos con sucursales cerradas, una seguidilla que podría estirarse a seis en la provincia de Buenos Aires .

La combinación del Día del Bancario, un feriado nacional y una disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) configurará un esquema de inactividad que comenzará el viernes 6 y se extenderá hasta el martes 10 en todo el país.

De esta manera, las entidades financieras retomarán la atención al público el miércoles 11 de noviembre , aunque en determinados distritos de la provincia de Buenos Aires el calendario podría prolongarse.

La interrupción de los servicios presenciales se organizará de la siguiente manera:

El esquema contempla cinco días consecutivos sin atención presencial, entre el viernes 6 y el martes 10 inclusive, y un posible sexto día en territorio bonaerense.

Qué pasará en la provincia de Buenos Aires y cómo operar

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial declaró feriado el miércoles 11 por el itinerario del pontífice mediante el Decreto 1103/2026. Sin embargo, el Banco Central no incorporó esa fecha a su listado general de feriados bancarios. Si las entidades financieras adhieren a la medida, el feriado bancario podría extenderse a seis jornadas consecutivas en los distritos alcanzados.

Pese a que no habrá atención presencial, se podrán realizar trámites mediante los cajeros automáticos, ya sean depósitos, transferencias o extracciones. Por otra parte, también se podrá operar desde los homebanking correspondientes a cada entidad.

También estarán disponibles las tarjetas de débito y crédito, los pagos mediante QR y los cajeros automáticos, que permitirán realizar extracciones y depósitos según las prestaciones de cada terminal.

Por qué se celebra el Día del Bancario el 6 de noviembre

El Día del Bancario conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, el sindicato de los trabajadores del sistema financiero, el 6 de noviembre de 1924. La fecha está contemplada en el convenio colectivo de la actividad y tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional para el personal alcanzado.

De cuánto será el bono para los trabajadores bancarios

Según el último acuerdo salarial, el bono por el Día del Bancario tendrá un importe mínimo de $2.275.519,25. Se trata del piso establecido para los trabajadores comprendidos en el convenio, aunque la suma final puede ser superior según la categoría y los adicionales correspondientes.