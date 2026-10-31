Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de octubre

El minorista mantiene los valores de cierre del viernes: $1.510 para la compra y $1.560 para la venta. Por su parte, el riesgo país se ubicó en torno a los 800 puntos básicos, el máximo en un año.

El dólar atravesó la semana en torno a los $1.500.

El Banco Central aceleró la compra de dólares y en octubre acumuló casi el triple que en el mes pasado

En su Informe de Política Monetaria publicado, el Banco Central destacó que durante el tercer trimestre del año adquirió u$s3.400 millones y acumuló compras por más de u$s15.800 millones en lo que va del año.

"Cabe señalar que el proceso de compra de divisas no es lineal, dado que está condicionado por la dinámica del mercado de cambios . En particular, en el tercer trimestre las compras se dieron en un contexto de menores ingresos vinculados al financiamiento privado y de una mayor demanda para dolarización de portafolios", agregó.

A partir de octubre, "el ritmo de compras de moneda extranjera por parte del BCRA volvió a crecer. En este marco, las reservas internacionales aumentaron u$s1.222 millones en el trimestre, a pesar de los mayores pagos netos de deuda del Tesoro Nacional".

Banco de la Nación Argentina, Casa Central y Sucursal Plaza de Mayo.

La divisa estadounidense operó a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.534.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $2.028.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.654,30, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.573,62.