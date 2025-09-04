Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

Las producciones históricas y de acción continúan ganando terreno entre los estrenos más vistos en las plataformas de streaming. En Netflix, una película en particular se posicionó rápidamente entre las más comentadas.
Con escenarios épicos, batallas y personajes inolvidables, estas historias logran cautivar a miles de espectadores.
Con un elenco de renombre, que incluye al reconocido Alexander Skarsgård, y una trama que mezcla drama, venganza y aventura, "El Hombre del Norte" se volvió tendencia y no deja de sumar reproducciones. Lo que genera más expectativa es conocer qué elementos lo convierten en una de las producciones más destacadas del catálogo actual.
En El hombre del norte, Robert Eggers propone una épica ambientada en la Islandia del siglo X. La sinópsis oficial cuenta lo siguiente: El príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre cuando su padre es brutalmente asesinado por su tío, quien secuestra a la madre del niño. Dos décadas después, Amleth es ahora un vikingo que asalta pueblos eslavos. Pronto conoce a una vidente que le recuerda su promesa: salvar a su madre, matar a su tío y vengar a su padre.