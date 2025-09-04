IR A
Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

Con escenarios épicos, batallas y personajes inolvidables, estas historias logran cautivar a miles de espectadores.

El recoocido actor

El recoocido actor, protagonista de "Tarzán" llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.

Las producciones históricas y de acción continúan ganando terreno entre los estrenos más vistos en las plataformas de streaming. En Netflix, una película en particular se posicionó rápidamente entre las más comentadas.

Con un elenco de renombre, que incluye al reconocido Alexander Skarsgård, y una trama que mezcla drama, venganza y aventura, "El Hombre del Norte" se volvió tendencia y no deja de sumar reproducciones. Lo que genera más expectativa es conocer qué elementos lo convierten en una de las producciones más destacadas del catálogo actual.

Sinopsis de El hombre del norte, la película que la rompe en Netflix

El Hombre del Norte - Netflix - Película

En El hombre del norte, Robert Eggers propone una épica ambientada en la Islandia del siglo X. La sinópsis oficial cuenta lo siguiente: El príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre cuando su padre es brutalmente asesinado por su tío, quien secuestra a la madre del niño. Dos décadas después, Amleth es ahora un vikingo que asalta pueblos eslavos. Pronto conoce a una vidente que le recuerda su promesa: salvar a su madre, matar a su tío y vengar a su padre.

Tráiler de El hombre del norte

Embed - EL HOMBRE DEL NORTE - Tráiler Oficial #1 - Solo en Cines

Reparto de El hombre del norte

  • Alexander Skarsgård como Amleth
  • Björk como The Slav Witch
  • Nicole Kidman como Queen Gudrún
  • Anya Taylor-Joy como Olga of the Birch Forest
  • Ethan Hawke como King Aurvandill War-Raven
  • Claes Bang como Fjölnir
  • Willem Dafoe como Heimir the Fool
  • Lily Bird como The Maiden King
