Elecciones en provincia de Buenos Aires 2025: cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido El período se extenderá hasta tres horas después de cerrados los comicios del domingo 7 de septiembre.







Qué se puede hacer y qué no durante la veda electoral.

Este domingo 7 de septiembre se llevarán adelante las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. En los comicios estarán habilitados para elegir 1.500 cargos provinciales y municipales, por lo que este fin de semana habrá veda electoral.

Un total de 14.376.592 personas están habilitadas para sufragar en los comicios que se desarrollarán este 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Los comicios bonaerenses se llevarán adelante con la modalidad de boleta partidaria a diferencia de las elecciones legislativas nacionales, en las que se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) y se realizarán el 26 de octubre.

En esta oportunidad, no se desarrollarán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que fueron suspendidas por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Cuándo empieza la veda electoral en la provincia de Buenos Aires La veda electoral comenzará el viernes 5 de septiembre a las 8:00 y se prolongará hasta el domingo 7 a las 21:00, una vez terminados los comicios. Durante ese período quedará restringida la distribución de boletas y cualquier tipo de acción proselitista, entre otras actividades.

Desde ese momento y hasta tres horas después del cierre de los comicios, regirá un conjunto de prohibiciones que deberán respetarse. Veda electoral: qué se puede hacer y qué estará prohibido Se prohíben los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

Se prohíbe realizar actos públicos de campaña

También se prohíben posteos en redes sociales y la actividad online destinada a promover el voto de un candidato en particular.

Se prohíbe la publicación y difusión de resultados de encuestas o sondeos preelectorales, una medida que estará vigente hasta las 22 del domingo.

Se prohíbe el proselitismo electoral, incluidos los avisos publicitarios y el reparto de boletas y la apertura y funcionamiento de locales partidarios

La venta de bebidas alcohólicas quedará restringida a partir de las 20 del sábado.

La portación de armas está prohibida durante la veda electoral