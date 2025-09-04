La "Reina de la ketamina" se declaró culpable de venderle la dosis fatal a Matthew Perry Jasveen Sangha, de 42 años, admitió cinco cargos federales y podría recibir una condena de hasta 65 años de prisión. "Se siente fatal y se ha sentido fatal desde el primer día", aseguró su abogado.







El actor de Friends falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. Redes sociales

El juicio por la muerte del actor Matthew Perry sumó un nuevo capítulo este miércoles cuando Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la ketamina", se declaró culpable de haberle vendido la dosis de droga que provocó su fallecimiento el 28 de octubre de 2023.

La mujer de 42 años se convirtió en la quinta y última acusada en admitir su culpabilidad en el marco de la causa que investiga la muerte por sobredosis del actor de Friends. Aunque su juicio estaba previsto para fines de septiembre, Sangha se presentó junto a su abogado en el Tribunal de Distrito de Los Ángeles.

La jueza Sherilyn Peace Garnett le leyó los cinco cargos federales que pesan en su contra: uno por mantenimiento de un establecimiento relacionado con drogas, tres por distribución de ketamina y otro por distribución de ketamina con resultado de muerte. La mujer respondió "culpable" a cada uno de ellos, según reportó AP.

Cuando la jueza le preguntó si sabía que las drogas que le estaba dando al intermediario Erik Fleming, también acusado en la causa, iban destinadas a Perry, Sangha respondió que "no tenía forma de saberlo con certeza". La sentencia se conocerá el 10 de diciembre y podría recibir una condena de hasta 65 años de cárcel.

"Se siente fatal y se ha sentido fatal desde el primer día", aseguró a la prensa su abogado, Mark Geragos. "Creo que la mayoría de la gente, si les hablas de este caso, su mayor problema es: ¿por qué ella está detenida y los profesionales médicos que administraron la droga no?", sostuvo.

El cuerpo de Perry fue encontrado en el jacuzzi de su casa. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una sobredosis de ketamina seguida de un ahogamiento accidental. El actor había estado usando la droga, que generalmente se utiliza como anestésico, como un tratamiento legal pero no autorizado para la depresión. Según la fiscalía, Perry, que había luchado muchos años contra las adicciones, buscó más ketamina de la que su médico le prescribió. A través de su amigo Fleming, contactó a Sangha y le compró 25 viales de droga por u$s6.000 en efectivo cuatro días antes de su muerte.