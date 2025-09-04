Quién es Ulises, el joven de 20 años que señalan como pareja de Gimena Accardi A pocas semanas de haber confirmado su divorcio de Nico Vázquez, la actriz estaría de novia con un joven. ¿Dónde se conocieron?







El supuesto tercero en discordia entre Accardi y Vázquez se llamaría Ulises. Redes sociales

A unos días del divorcio concretado con Nicolás Vázquez, la actriz Gimena Accardi estaría en pareja con un joven de 20 años, según contaron en LAM. El mismo habría sido el tercero en discordia, el cual habría sido el detonante para que se concrete la separación del vínculo que duró 18 años. ¿Quién es Ulises?

El encuentro entre la actriz y el joven se habría dado cuando ya estaban separados, en su regreso de Europa, y aseguran que no fue el tercero en discordia. Sin embargo, es la duda más grande, ya que Accardi se había referido a un “random” cuando anunció el motivo de su separación.

"El actor se habló y especuló, es el detonante de la historia de Nico y Gime. Lo del rándom es después y Gime nos mintió. Fueron dos encuentros casuales. Se conocieron de una situación en un avión, según Estefi Berardi y Fede Flowers", indicó Pepe Ochoa.

Y agregó: "Se llama Ulises. Tiene 20 años, casi 21. Está estudiando, es deportista, pertenece a un club". La historia de Gime y Ulises ocurrió después de la separación. Gime lo conoció, se toma un avión y se va a España”.

Accardi Accardi estaría saliendo con un joven que conoció en un vuelo al extterior Redes Sociales Ochoa brindó más detalles sobre el joven: “Cuando vuelve, su compañero de asiento era él. Ulises tiene una situación económica muy acomodada y un padre con mucho dinero. Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo 'escribime'. Ulises respondió 'no lo sé' y finalmente dijo 'le voy a escribir'. Tuvieron dos encuentros".

"Cuando Gime salió a hablar de un 'random' en la prensa, se refería a Ulises. Por eso, cuando las personas del entorno de Nico empiezan a investigar y vincular los hechos, se preguntan ¿por qué habla de un 'random' si sabemos que la historia es otra?", reveló. Y concluyó: "Cuando se enteran, toman una decisión de dar a conocer la verdadera historia de por qué se separaron. Por eso Ángel de Brito llega con una historia concreta y un nombre concreto. Gime al otro día no podía desmentirlo. Tengo entendido que ella tuvo que salir a decirlo".