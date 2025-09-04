IR A
IR A

Quién es Ulises, el joven de 20 años que señalan como pareja de Gimena Accardi

A pocas semanas de haber confirmado su divorcio de Nico Vázquez, la actriz estaría de novia con un joven. ¿Dónde se conocieron?

El supuesto tercero en discordia entre Accardi y Vázquez se llamaría Ulises.

El supuesto tercero en discordia entre Accardi y Vázquez se llamaría Ulises.

Redes sociales

A unos días del divorcio concretado con Nicolás Vázquez, la actriz Gimena Accardi estaría en pareja con un joven de 20 años, según contaron en LAM. El mismo habría sido el tercero en discordia, el cual habría sido el detonante para que se concrete la separación del vínculo que duró 18 años. ¿Quién es Ulises?

Gimena Accardi rompió el silencio.
Te puede interesar:

Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con un hombre de 20 años

El encuentro entre la actriz y el joven se habría dado cuando ya estaban separados, en su regreso de Europa, y aseguran que no fue el tercero en discordia. Sin embargo, es la duda más grande, ya que Accardi se había referido a un “random” cuando anunció el motivo de su separación.

"El actor se habló y especuló, es el detonante de la historia de Nico y Gime. Lo del rándom es después y Gime nos mintió. Fueron dos encuentros casuales. Se conocieron de una situación en un avión, según Estefi Berardi y Fede Flowers", indicó Pepe Ochoa.

Y agregó: "Se llama Ulises. Tiene 20 años, casi 21. Está estudiando, es deportista, pertenece a un club". La historia de Gime y Ulises ocurrió después de la separación. Gime lo conoció, se toma un avión y se va a España”.

Accardi
Accardi estaría saliendo con un joven que conoció en un vuelo al extterior

Accardi estaría saliendo con un joven que conoció en un vuelo al extterior

Ochoa brindó más detalles sobre el joven: “Cuando vuelve, su compañero de asiento era él. Ulises tiene una situación económica muy acomodada y un padre con mucho dinero. Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo 'escribime'. Ulises respondió 'no lo sé' y finalmente dijo 'le voy a escribir'. Tuvieron dos encuentros".

"Cuando Gime salió a hablar de un 'random' en la prensa, se refería a Ulises. Por eso, cuando las personas del entorno de Nico empiezan a investigar y vincular los hechos, se preguntan ¿por qué habla de un 'random' si sabemos que la historia es otra?", reveló.

Y concluyó: "Cuando se enteran, toman una decisión de dar a conocer la verdadera historia de por qué se separaron. Por eso Ángel de Brito llega con una historia concreta y un nombre concreto. Gime al otro día no podía desmentirlo. Tengo entendido que ella tuvo que salir a decirlo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

En medio del escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

Tras el escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

Gimena Accardi y Andrés Gil terminaron con la obra que protagonizaban y Nico Vázquez comentó un posteo

Sorpresivo intercambio en redes entre Nico Vázquez y Gimena Accardi tras su separación

Dai Fernández y Nico Vázquez se habrían enamorado durane la obra de teatro.

"Mejores amigos": Nico Vázquez está cada vez más cerca de Dai Fernández

Lali Espóisto cantó junto a Rebelde Way en el Movistar Arena. 

Locura por la aparición de Lali Espósito en el primer show de Erreway

Accardi estaría saliendo con un joven que conoció en un vuelo al extterior

¿Ya olvidó a Nico Vázquez? Gimena Accardi tendría una nueva pareja

últimas noticias

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Hace 8 minutos
Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Hace 30 minutos
La defensa de Agüero sostuvo que existe ausencia de certeza sobre su participación en los hechos.

Muerte de bebés en Córdoba: la enfermera Brenda Agüero pidió la nulidad del juicio

Hace 31 minutos
Este día es un reconocimiento al trabajo de estas profesionales en distintos sectores.

Día de la Secretaria: cuál es el salario promedio en Argentina en 2025

Hace 31 minutos
Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

Hace 44 minutos