Cuál es el perfume favorito de Soledad Pastorutti: esto es lo que sale La cantante argentina compartió cuál es la fragancia que la acompaña a diario y cuánto cuesta conseguirla en el mercado local.







Soledad Pastorutti eligió una fragancia floral y frutal como parte de su estilo cotidiano. Redes sociales

El perfume favorito de Soledad Pastorutti es Sens Natural Emotions Magnolia y Pera, una fragancia de perfil floral y frutal que combina notas chispeantes con un toque sofisticado. La artista y figura de La Voz Argentina reveló que esta elección forma parte de su rutina diaria, convirtiéndose en un gesto íntimo que también refleja su impronta fuera de los escenarios.

Pastorutti, reconocida por su trayectoria musical y por su estilo que equilibra lo clásico y lo moderno, explicó que este perfume aporta frescura y versatilidad a sus jornadas. Con una composición que une magnolia, pera y pimienta rosa, más destellos de jazmín, mandarina y ámbar, la fragancia ofrece un aroma fresco y duradero, ideal para acompañar distintos momentos del día.

Además de ser una de las versiones más populares de la línea Sens Natural Emotions, esta fragancia se presenta en formato eau de toilette de 100 ml, con una estética simple y elegante. Su popularidad crece entre quienes buscan un aroma juvenil, equilibrado y adaptable a diferentes estilos y estaciones.

Sens Natural Emotions Magnolia y Pera 2 El precio del perfume en Argentina oscila entre $17.000 y $22.800 según el punto de venta. Parfumerie

Cuál es el perfume favorito de Soledad Pastorutti La cantante elige el perfume Sens Natural Emotions Magnolia y Pera, que se destaca por sus notas florales y frutales. Esta fragancia se ha convertido en un complemento esencial de su estilo personal, reforzando su imagen tanto en la vida pública como en su cotidianidad.

Cuánto sale el perfume favorito de Soledad Pastorutti En Argentina, el Sens Natural Emotions Magnolia y Pera se consigue en un rango de precios que va de los $13.890 a $19.900, dependiendo de la perfumería y las promociones vigentes. Está disponible en locales físicos y tiendas online, con ofertas especiales en ciertas fechas. Sens Natural Emotions Magnolia y Pera 1 Sens Natural Emotions Magnolia y Pera es el perfume que acompaña a la artista argentina. El envase, de líneas simples y transparentes, resalta el carácter fresco de la fragancia. Dentro de la misma colección se encuentran otras variantes como Verbena Naranja, Neroli Lima o Grosellas Rosas, aunque la preferida de Soledad Pastorutti se posiciona como una de las más buscadas en el mercado local.