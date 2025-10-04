Está en Netflix, es un drama desesperante y se va a convertir en una de tus películas favoritas Esta película que combina suspenso y acción es una de las más destacadas de la plataforma de streaming. De qué se trata.







De qué se trata esta impactante película de la plataforma. Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo, principalmente debido a su extenso catálogo de calidad, que cuenta con series y películas que no paran de deleitar a los usuarios. Un ejemplo de estas es una de drama estrenada en abril del 2025, que se convirtió en una de las más populares.

Se trata de Extraterritorial, una película que combina a la perfección la acción, el drama y el suspenso. Dirigida por Christian Zübert y protagonizada por Jeanne Goursaud, esta producción de 1 hora y 49 minutos es ideal para aquellos amantes de la adrenalina y lo impredecible.

La trama de la película sigue a una mujer veterana de guerra, desesperada por la desaparición de su hijo. Sin embargo, la fina línea entre la realidad y ficción le juegan en contra, ya que nadie recuerda la existencia del niño. Sin dudas es una de las películas más destacadas de la plataforma.

Netflix: sinopsis de Extraterritorial La ex soldado de las Fuerzas Especiales, Sara, visita el consulado de Estados Unidos en Frankfurt cuando su hijo desaparece repentinamente. Pero ése no es el único problema. Resulta que nadie parece recordar que el pequeño entrara nunca en el edificio. Poco después, a Sara le presentan un hecho consumado y le piden que abandone el consulado.

Extraterritorial Pero se da cuenta de que, si se marcha ahora, probablemente no le permitirán volver a entrar en el consulado, ya que las autoridades alemanas no tienen acceso al consulado de Estados Unidos. Para volver a encontrar a su hijo, se sumerge de lleno en el opaco laberinto del consulado y descubre una red de mentiras e intrigas que se convertirá cada vez más en su perdición. Tráiler de Extraterritorial Embed - EXTRATERRITORIAL Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] Netflix - Exterritorial Trailer Reparto de Extraterritorial Jeanne Goursaud (Sara)

Dougray Scott (Eric Kynch)

Lera Abova (Irina/Kira)

Emanuel Fellmer (Moritz Aniol)

Annabelle Mandeng (Deborah Allen)

Nina Liu (Joanna)

Susanne Michel (Anja)

Hodfrey Egbon (Evan)