IR A
IR A

Está en Netflix, es un drama desesperante y se va a convertir en una de tus películas favoritas

Esta película que combina suspenso y acción es una de las más destacadas de la plataforma de streaming. De qué se trata.

De qué se trata esta impactante película de la plataforma.

De qué se trata esta impactante película de la plataforma.

Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo, principalmente debido a su extenso catálogo de calidad, que cuenta con series y películas que no paran de deleitar a los usuarios. Un ejemplo de estas es una de drama estrenada en abril del 2025, que se convirtió en una de las más populares.

Estrenada en septiembre, la película ya se ubica entre las más vistas del catálogo de Netflix.
Te puede interesar:

Está en Netflix y es imperdible: la película que combina drama, aventura y acción

Se trata de Extraterritorial, una película que combina a la perfección la acción, el drama y el suspenso. Dirigida por Christian Zübert y protagonizada por Jeanne Goursaud, esta producción de 1 hora y 49 minutos es ideal para aquellos amantes de la adrenalina y lo impredecible.

La trama de la película sigue a una mujer veterana de guerra, desesperada por la desaparición de su hijo. Sin embargo, la fina línea entre la realidad y ficción le juegan en contra, ya que nadie recuerda la existencia del niño. Sin dudas es una de las películas más destacadas de la plataforma.

Extraterritorial

Netflix: sinopsis de Extraterritorial

La ex soldado de las Fuerzas Especiales, Sara, visita el consulado de Estados Unidos en Frankfurt cuando su hijo desaparece repentinamente. Pero ése no es el único problema. Resulta que nadie parece recordar que el pequeño entrara nunca en el edificio. Poco después, a Sara le presentan un hecho consumado y le piden que abandone el consulado.

Extraterritorial

Pero se da cuenta de que, si se marcha ahora, probablemente no le permitirán volver a entrar en el consulado, ya que las autoridades alemanas no tienen acceso al consulado de Estados Unidos. Para volver a encontrar a su hijo, se sumerge de lleno en el opaco laberinto del consulado y descubre una red de mentiras e intrigas que se convertirá cada vez más en su perdición.

Tráiler de Extraterritorial

Embed - EXTRATERRITORIAL Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] Netflix - Exterritorial Trailer

Reparto de Extraterritorial

  • Jeanne Goursaud (Sara)
  • Dougray Scott (Eric Kynch)
  • Lera Abova (Irina/Kira)
  • Emanuel Fellmer (Moritz Aniol)
  • Annabelle Mandeng (Deborah Allen)
  • Nina Liu (Joanna)
  • Susanne Michel (Anja)
  • Hodfrey Egbon (Evan)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El film del que todos hablan, que se sumó recientemente al catálogo de Películas de terror de Netflix
play

Esta película sobre una histórica leyenda urbana tiene a todos aterrados en Netflix: cuál es

Estreno coreano: ¿Qué propuesta de Netflix está llamando la atención?
play

Esta película coreana tiene un vengador que no se detiene y es pura acción: qué estreno de Netflix está llamando la atención

Vientos Oscuros, un estreno de 2022 ya està disponible en netflix.
play

Vientos oscuros es la serie que tiene a todos sorprendidos en Netflix: de qué se trata

Una periodista deberá acudir a un asesino en prisión para rescatar a una mujer.
play

La atrapante miniserie de Netflix sobre un hombre condenado a muerte que desarrolla una habilidad

Está en Netflix y es francesa: la comedia romántica más impactante que vas a ver este año

Esta producción despertó un interés masivo en redes sociales.
play

Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y te mantiene en vilo de principio a fin

últimas noticias

Espert insistió en su inocencia sobre el aporte del narcotráfico para la campaña de LLA en 2019.

Espert habla tras su reunión con Milei: "El Presidente jamás me pidió renunciar a la candidatura"

Hace 41 minutos
play
De qué se trata esta impactante película de la plataforma.

Está en Netflix, es un drama desesperante y se va a convertir en una de tus películas favoritas

Hace 1 hora
La propuesta busca incluir acompañamiento familiar a la prevención sin descuidar la experiencia de uso.

La nueva función de ChatGPT para que los padres sepan qué están haciendo sus hijos

Hace 1 hora
El verdadero motivo por el cual tus Mascotas te despiertan a deshoras

Qué significa que tu gato te despierte en la madrugada según expertos

Hace 1 hora
Este aparato puede hacer que el WiFi funcione mal.

El electrodoméstico que te puede dar un fuerte dolor de cabeza con el internet lento

Hace 1 hora