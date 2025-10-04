Ángel de Brito reveló el conflicto entre dos figuras del espectáculo: "Se pudrió todo" El conductor sorprendió con un enigmático, en el que contó los detalles de una conversación escandalosa en un canal de televisión.







De Brito contó en escándalo entre dos figuras de la televisión. Redes Sociales

El conductor Ángel de Brito destapó una de las peleas más inesperadas del mundo del espectáculo y tiene que ver con Majo Martino y Diego Ramos, quienes están al mano de La noche es nuestra por TV Pública. “Se pudrió todo”, expresó luego de haber contado todo el problema.

El conductor de LAM contó que "empezaron un programa producido por la gente de Cocineros Argentinos, vendieron alegría, recibimos amigos, fiesta. Viste cuando venden eso y no llega...". Luego agregó que hubo un detonante: “Majo hizo un programa y se fue de viaje”.

Fue entonces que, “en su ausencia, parece que Diego se quedó con el programa. Volvió Majo y se pudrió todo porque ahora conduce Diego, él se queja de que ella se fue. Parece que ella lo hace un día y los demás días conduce él”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1974264366045221189&partner=&hide_thread=false GUERRA DE CONDUCTORES: MAJO MARTINO Y DIEGO RAMOS ESTARÍAN EN PLENO CONFLICTO



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/ujHQDeiJx5 — América TV (@AmericaTV) October 4, 2025

Sin embargo, Ramos fue consultado y negó todo: “¿Yo mal vínculo con Majo? Te equivocaste". Y explicó: "Yo los jueves no puedo porque tengo teatro, por eso va a conducir ella. Es totalmente mentira que tenemos mal vínculo. Te abro un paréntesis, hay cosas que arreglar, pero no es con Majo ni en pedo. Nos amamos. Tenemos una relación genial. La amo con toda mi alma".