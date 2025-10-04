4 de octubre de 2025 Inicio
El tenso cruce de Fernando Gago con un periodista en México: "Perdí con River, pero saqué el 70% de los puntos en Boca"

El entrenador del Necaxa mexicano, que lleva tres derrotas al hilo y se encuentra en el puesto 16º de 18º de la Liga MX, explotó en conferencia de prensa tras recordar su paso por el Xeneize: "Yo no considero que el que gana sea es mejor", expresó.

Gago sólo ganó 2 partidos de 12 dirigidos.

El entrenador Fernando Gago, al mando del club mexicano Necaxa, de mal momento en el Torneo Apertura de la Liga MX explotó en conferencia de prensa, tras una nueva derrota de su equipo, frente a Pachuca por 1-0 de local, luego de que un periodista le recordara su mal paso como DT de Boca: "Perdí con River, pero saqué el 70% de los puntos", expresó.

Fernando Gago fue presentado en Necaxa.
Desde México, Fernando Gago habló de Boca: "El club que me vio crecer"

Pintita es muy cuestionado en México por la actualidad de Los Rayos, que se encuentra en el fondo de la tabla y sólo acumuló 2 victorias en 12 fechas disputadas, con 7 derrotas y 3 empates. En ese contexto, un cronista apuntó al entrenador y le recordó su salida del Xeneize por malos resultados, pero el DT enseguida lo cortó: “¿Cómo, cómo? ¿Cómo a la baja? ¡70% de puntos! Perdí, si perdí un clásico... 70% de puntos, de porcentaje...“, respondió.

Además, agregó: "Perdí un clásico, pero hay una estadística. La pregunta que me acabás de hacer no es cierta, dijiste que en Boca me fui por resultados e hice el 70% de los puntos”. En el mismo sentido, vale destacar que el porcentaje de puntos obtenidos por Pintita en su paso por Boca fue del 63%, con derrotas en partidos claves y la eliminación de la Copa Libertadores en Fase 2 ante Alianza Lima.

El ida y vuelta con el periodista mexicano se tensó y el exjugador del Real Madrid elevó la voz: "Es muy fácil hablar sobre el resultado. Yo en toda mi carrera jugué 50, 60, 70 torneos y gané 17. Me lesioné cinco veces. ¿Soy un fracasado porque gané eso? ¿No sirve? ‘Ah, se lesiona siempre’, pero no ven que yo volví las cinco veces de la lesión. Si en la vida, nos basamos en resultados, es muy fácil. Podemos tener visiones distintas de lo que es jugar bien o el mejor equipo. No considero que el que gana sea el mejor”, concluyó.

GAGO

"Perdí con River, pero saqué el 70% de los puntos en Boca", expresó Gago en conferencia de prensa.

Mirá la polémica conferencia de prensa de Fernando Gago

