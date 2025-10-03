Kristalina Georgieva se comunicó con el secretario del Tesoro de Estados Unidos en la previa de la reunión con Luis Caputo

La directora gerente del Fondo Monetario habló con Scott Bessent sobre el rescate financiero para Argentina y deslizó que los planes de asistencia podrían incluir "el uso de las tenencias estadounidenses de DEG".

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva , mantuvo este viernes una conversación con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent , en la que dialogaron sobre el rescate financiero del gobierno de Donald Trump a la Argentina .

En una publicación en la red social X, Georgieva deslizó que Estados Unidos utilizará Derechos Especiales de Giro (DEG) en su asistencia y anticipó que en los próximos días se reunirá con el ministro de Economía, Luis Caputo .

"Excelente conversación con @SecScottBessent sobre la coordinación del apoyo a las reformas integrales de Argentina. Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EE. UU., incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días", escribió la directora del FMI.

Los Derechos Especiales de Giro (DEG), o SDRs por sus siglas en inglés, son un activo de reserva internacional establecido por el FMI en 1969. No constituyen una moneda ni una obligación directa del Fondo, sino un activo contable que los países miembros pueden utilizar en sus reservas internacionales o intercambiar por divisas de libre uso (dólar, euro, yen, libra, yuan).

La respuesta de Luis Caputo a Kristalina Georgieva

Luego del anuncio que hizo la economista búlgara en su cuenta de X, el ministro Caputo reaccionó inmediatamente en su cuenta de X. "¡Gracias Kristalina! Espero verte en Washington", escribió en inglés el titular del Palacio de Hacienda.

Looking forward to seeing you in Washington. https://t.co/hSXuMOptuo — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 3, 2025

Caputo viajó este viernes a Washington para reunirse con Bessent, en un encuentro clave para el gobierno de Milei, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre. La visita fue confirmada después de que el secretario del tesoro generara una fuerte polémica con sus declaraciones sobre el eventual apoyo financiero de Washington a la Argentina.

"Para ser claros, les vamos a dar una línea de swap, no estamos poniendo dinero en Argentina", expresó Bessent, en una declaración que provocó un retroceso inmediato de los bonos argentinos, que habían reaccionado con optimismo frente al mensaje inicial del funcionario norteamericano.