Qué significa que tu gato te despierte en la madrugada según expertos









Los gatos tienen hábitos nocturnos que muchas veces desconciertan a sus dueños, especialmente cuando los despiertan en plena madrugada. Este comportamiento, aunque común, genera curiosidad y preguntas sobre lo que realmente intentan comunicar las Mascotas.

Especialistas en conducta felina destacan que cada acción de los gatos puede tener múltiples motivos, desde necesidades físicas hasta la búsqueda de atención. Entender estos comportamientos permite no solo mejorar la relación con el animal, sino también identificar patrones que pueden influir en la rutina del hogar.



Si tu gato te despierta durante la madrugada, no siempre lo hace por diversión: este comportamiento puede tener varias explicaciones. Entre las causas más comunes se encuentran su biotipo natural, ya que los gatos suelen ser más activos al amanecer y al anochecer; el hambre, si no comieron lo suficiente antes de dormir; el estrés, generado por cambios en su rutina; o simplemente la búsqueda de atención, al descubrir que despertarte les asegura compañía.

Los gatos domésticos duermen entre 10 y 13 horas diarias, en períodos de 50 a 110 minutos, y no es raro que algunos alcancen hasta 17 horas. Sus hábitos tienden a ser crepusculares o nocturnos, lo que explica buena parte de los despertares a altas horas de la noche.

Para reducir estos episodios, los veterinarios recomiendan varias estrategias: asegurar estimulación física y mental durante el día, especialmente antes de dormir; ofrecer raciones de comida más pequeñas y frecuentes para que no tengan hambre nocturna; ignorar los despertares y reforzar momentos de calma; analizar factores de estrés ambiental; y, si es necesario, consultar con un veterinario por posibles problemas de salud como hipertiroidismo o dolores articulares.