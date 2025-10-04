IR A
IR A

Esta película sobre una histórica leyenda urbana tiene a todos aterrados en Netflix: cuál es

El film combina suspenso, atmósfera inquietante y un trasfondo cargado de misterio que mantiene al espectador en vilo de principio a fin.

El film del que todos hablan

El film del que todos hablan, que se sumó recientemente al catálogo de Películas de terror de Netflix

FREEPIK

Netflix volvió a sorprender a los amantes del terror con la incorporación de La Maldición de la Llorona, una película basada en una de las leyendas urbanas más famosas y perturbadoras de la cultura popular. Su llegada a la plataforma rápidamente la posicionó entre los títulos más comentados y vistos del momento.

De qué se trata esta impactante película de la plataforma.
Te puede interesar:

Está en Netflix, es un drama desesperante y se va a convertir en una de tus películas favoritas

La historia, que toma como punto de partida un mito transmitido de generación en generación, logra captar la atención de quienes buscan emociones fuertes.Con reacciones que van desde la fascinación hasta el temor, la película se ha convertido en una de las propuestas más escalofriantes del catálogo actual de Netflix.

Sinopsis de La maldición de La Llorona, la película terrorífica que llegó a Netflix

la maldicion de la llorona

La Llorona es una figura espectral que deambula entre el cielo y el infierno, marcada por un destino trágico que ella misma forjó. Esta leyenda mexicana ha sembrado miedo por generaciones.

En vida, cegada por los celos y la furia, ahogó a sus propios hijos y luego se lanzó al río al comprender su crimen. Desde entonces, su llanto eterno se convierte en un presagio mortal: quienes escuchan su lamento nocturno están condenados.

Tráiler de La maldición de La Llorona

Embed - LA MALDICIÓN DE LA LLORONA - Trailer Final - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de La maldición de La Llorona

  • Linda Cardellini como Anna Tate-Garcia
  • Jaynee-Lynne Kinchen como Samantha Garcia
  • Roman Christou como Chris Garcia
  • Marisa Ramirez como La Llorona
  • Raymond Cruz como Rafael Olvera
  • Patricia Velásquez como Patricia
  • Oliver Alexander como Carlos
  • Sean Patrick Thomas como Detective Cooper
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estrenada en septiembre, la película ya se ubica entre las más vistas del catálogo de Netflix.
play

Está en Netflix y es imperdible: la película que combina drama, aventura y acción

Estreno coreano: ¿Qué propuesta de Netflix está llamando la atención?
play

Esta película coreana tiene un vengador que no se detiene y es pura acción: qué estreno de Netflix está llamando la atención

Vientos Oscuros, un estreno de 2022 ya està disponible en netflix.
play

Vientos oscuros es la serie que tiene a todos sorprendidos en Netflix: de qué se trata

Una periodista deberá acudir a un asesino en prisión para rescatar a una mujer.
play

La atrapante miniserie de Netflix sobre un hombre condenado a muerte que desarrolla una habilidad

Está en Netflix y es francesa: la comedia romántica más impactante que vas a ver este año

Esta producción despertó un interés masivo en redes sociales.
play

Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y te mantiene en vilo de principio a fin

últimas noticias

Espert insistió en su inocencia sobre el aporte del narcotráfico para la campaña de LLA en 2019.

Espert habla tras su reunión con Milei: "El Presidente jamás me pidió renunciar a la candidatura"

Hace 44 minutos
play
De qué se trata esta impactante película de la plataforma.

Está en Netflix, es un drama desesperante y se va a convertir en una de tus películas favoritas

Hace 1 hora
La propuesta busca incluir acompañamiento familiar a la prevención sin descuidar la experiencia de uso.

La nueva función de ChatGPT para que los padres sepan qué están haciendo sus hijos

Hace 1 hora
El verdadero motivo por el cual tus Mascotas te despiertan a deshoras

Qué significa que tu gato te despierte en la madrugada según expertos

Hace 1 hora
Este aparato puede hacer que el WiFi funcione mal.

El electrodoméstico que te puede dar un fuerte dolor de cabeza con el internet lento

Hace 1 hora