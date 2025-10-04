Esta película sobre una histórica leyenda urbana tiene a todos aterrados en Netflix: cuál es El film combina suspenso, atmósfera inquietante y un trasfondo cargado de misterio que mantiene al espectador en vilo de principio a fin.







El film del que todos hablan, que se sumó recientemente al catálogo de Películas de terror de Netflix

Netflix volvió a sorprender a los amantes del terror con la incorporación de La Maldición de la Llorona, una película basada en una de las leyendas urbanas más famosas y perturbadoras de la cultura popular. Su llegada a la plataforma rápidamente la posicionó entre los títulos más comentados y vistos del momento.

La historia, que toma como punto de partida un mito transmitido de generación en generación, logra captar la atención de quienes buscan emociones fuertes.Con reacciones que van desde la fascinación hasta el temor, la película se ha convertido en una de las propuestas más escalofriantes del catálogo actual de Netflix.

Sinopsis de La maldición de La Llorona, la película terrorífica que llegó a Netflix la maldicion de la llorona

La Llorona es una figura espectral que deambula entre el cielo y el infierno, marcada por un destino trágico que ella misma forjó. Esta leyenda mexicana ha sembrado miedo por generaciones.

En vida, cegada por los celos y la furia, ahogó a sus propios hijos y luego se lanzó al río al comprender su crimen. Desde entonces, su llanto eterno se convierte en un presagio mortal: quienes escuchan su lamento nocturno están condenados.

Tráiler de La maldición de La Llorona Embed - LA MALDICIÓN DE LA LLORONA - Trailer Final - Oficial Warner Bros. Pictures Reparto de La maldición de La Llorona Linda Cardellini como Anna Tate-Garcia

como Anna Tate-Garcia Jaynee-Lynne Kinchen como Samantha Garcia

como Samantha Garcia Roman Christou como Chris Garcia

como Chris Garcia Marisa Ramirez como La Llorona

como La Llorona Raymond Cruz como Rafael Olvera

como Rafael Olvera Patricia Velásquez como Patricia

como Patricia Oliver Alexander como Carlos

como Carlos Sean Patrick Thomas como Detective Cooper