4 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La nueva función de ChatGPT para que los padres sepan qué están haciendo sus hijos

La nueva función conecta la cuenta de los hijos con la de los adultos y activa filtros en tiempo real. Incluye alertas ante posibles riesgos.

Por
La propuesta busca incluir acompañamiento familiar a la prevención sin descuidar la experiencia de uso.

La propuesta busca incluir acompañamiento familiar a la prevención sin descuidar la experiencia de uso.

Freepik

OpenAI anunció la incorporación de una herramienta pensada para reforzar la seguridad de los más jóvenes en el uso de la inteligencia artificial. Se trata de un sistema de control parental que permite a los adultos supervisar la actividad de sus hijos dentro de ChatGPT, con opciones específicas de configuración y alertas en caso de riesgo.

A tener en cuenta esta sugerencia.
Te puede interesar:

Cuál es la pregunta ética más difícil de responder según la inteligencia artificial

La medida surge en un contexto en el que la presencia de menores en plataformas digitales crece constantemente. El acceso temprano a la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para las familias, que buscan darle equilibrio a la curiosidad de los adolescentes con la necesidad de establecer límites y prevenir situaciones problemáticas.

Con esta actualización, los padres cuentan con un mecanismo oficial para intervenir cuando lo consideren necesario, con controles que van desde la restricción de funciones hasta la activación de filtros de seguridad. La propuesta busca incluir acompañamiento familiar a la prevención sin descuidar la experiencia de uso.

ChatGPT, IA, celular, mensajes

Cómo son los controles parentales de ChatGPT

Los controles parentales se gestionan desde un panel dentro de la aplicación. Es muy fácil activarla, ya que los adultos envían una invitación al perfil del adolescente y, una vez aceptada, ambas cuentas quedan enlazadas. Si el menor decide desligarse, el sistema envía una notificación inmediata a los padres.

El mecanismo contempla además situaciones críticas. Cuando se detectan expresiones vinculadas con autolesiones u otros riesgos graves, un equipo de OpenAI evalúa la interacción y puede alertar a los adultos mediante correo electrónico, mensajes de texto o notificaciones dentro de la app.

La herramienta permite configurar horarios de silencio, bloquear la memoria del chatbot y restringir contenidos sensibles, como material gráfico, retos peligrosos, juegos de rol de carácter sexual o violento y estereotipos extremos de belleza. Estas funciones apuntan a crear un entorno más seguro sin limitar por completo la exploración de los jóvenes.

JOVENES CELULAR

OpenAI también trabaja en protocolos especiales para casos en los que exista una amenaza directa a la vida, con la posibilidad de involucrar a las autoridades. La compañía aclara que el sistema no es infalible y que puede generar alertas en situaciones sin peligro real, pero considera preferible notificar a las familias antes que omitir una advertencia.

Las medidas fueron diseñadas en conjunto con especialistas y organizaciones como Common Sense Media, que remarca que los controles parentales deben entenderse como un complemento de un enfoque integral para la seguridad digital de los adolescentes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La IA recreó la versión más divertida y festiva posible de este ícono de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué barrios de Buenos Aires son los "más misteriosos" según la inteligencia artificial

La actriz se sinceró sobre su relación con la IA.

Gimena Accardi estalló ante sus compañeros de streaming: "Es manipuladora"

La inteligencia artificial anunció que aplicaciones deberías borrar para que no se te alentice demasiado el celular.

Qué aplicación hace que tu teléfono funcione más lento según la inteligencia artificial

En un contexto donde el estrés es cada vez más común, un entorno que prioriza la calma y la conexión con la naturaleza cobra un valor especial.

Cuáles son las ciudades más lindas del mundo según la inteligencia artificial

La IA se convirtió en una herramienta capaz de brindar información sobre una amplia variedad de temas.

Qué signo cumplirá su objetivo en octubre 2025 según la inteligencia artificial

¿Cuál es el significado oculto de soñar con personas fallecidas según la inteligencia artificial?. 

Cuál es el significado oculto de soñar con personas fallecidas según la inteligencia artificial

Rating Cero

De qué se trata esta impactante película de la plataforma.
play

Está en Netflix, es un drama desesperante y se va a convertir en una de tus películas favoritas

Soledad Pastorutti eligió una fragancia floral y frutal como parte de su estilo cotidiano.

Cuál es el perfume favorito de Soledad Pastorutti: esto es lo que sale

Estrenada en septiembre, la película ya se ubica entre las más vistas del catálogo de Netflix.
play

Está en Netflix y es imperdible: la película que combina drama, aventura y acción

La cantante compartió intimidades en el programa La Revuelta

Lali Espósito reveló cuántas veces tuvo relaciones con Pedro Rosemblat y lo dejó sin palabras

El film del que todos hablan, que se sumó recientemente al catálogo de Películas de terror de Netflix
play

Esta película sobre una histórica leyenda urbana tiene a todos aterrados en Netflix: cuál es

De Brito contó en escándalo entre dos figuras de la televisión.

Ángel de Brito reveló el conflicto entre dos figuras del espectáculo: "Se pudrió todo"

últimas noticias

Espert insistió en su inocencia sobre el aporte del narcotráfico para la campaña de LLA en 2019.

Espert habló tras su reunión con Milei: "El Presidente jamás me pidió renunciar a la candidatura"

Hace 48 minutos
play
De qué se trata esta impactante película de la plataforma.

Está en Netflix, es un drama desesperante y se va a convertir en una de tus películas favoritas

Hace 1 hora
La propuesta busca incluir acompañamiento familiar a la prevención sin descuidar la experiencia de uso.

La nueva función de ChatGPT para que los padres sepan qué están haciendo sus hijos

Hace 1 hora
El verdadero motivo por el cual tus Mascotas te despiertan a deshoras

Qué significa que tu gato te despierte en la madrugada según expertos

Hace 1 hora
Este aparato puede hacer que el WiFi funcione mal.

El electrodoméstico que te puede dar un fuerte dolor de cabeza con el internet lento

Hace 1 hora