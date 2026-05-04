Misterio por una avioneta que cayó en Chaco: estaba abandonada y con la matrícula borrada

Según relataron los vecinos, la aeronave descendió de forma abrupta. Las autoridades comprobaron que tenía una insignia de Bolivia y al revisarlo en su interior no se encontraron sustancias ilícitas.

En el lugar no encontraron a sus tripulantes. Creen que habrían escapado

Un misterioso hecho se registró en Chaco cuando encontraron una avioneta abandonada en una zona rural cercana a Los Blancos, en el límite con Formosa. El hallazgo fue advertido por los lugareños quienes advirtieron por un abrupto descenso de la misma.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 2 de la madruga en la finca Los Leones, ubicada a unos 40 kilómetros de la localidad mencionada. Los efectivos policiales encontraron que la aeronave estaba abandonada sin sus ocupantes.

Al mismo tiempo, detectaron que la avioneta tenía una insignia de Bolivia y el número de matrícula parcialmente borrado, un dato que despierta sospechas en el caso. Sin embargo, durante los primeros trabajos de investigación por parte de las áreas de Drogas de la Policía de la Provincia, a Gendarmería Nacional Argentina y a la Justicia Federal no se encontraron sustancias ilícitas .

Los Blancos es una localidad salteña ubicada sobre la ruta nacional 81, perteneciente al departamento Rivadavia, y se encuentra a unos 30 kilómetros del límite con la provincia de Formosa.

Misterio por el hallazgo de una avioneta abandonada en el Chaco salteño: la investigación

Luego que se reportara la aparición de una avioneta abandonada, rápidamente la Justicia Federal tomó intervención en el caso y comenzaron con los procedimientos pertinentes para lograr determinar qué fue lo que sucedió.

Si bien en un primer momento no se detectaron sustancias ilícitas, durante las horas posteriores se llevaron a cabo rastrillajes en la zona y entre otros elementos que forman parte de la investigación, está la presencia de huellas de camionetas en las inmediaciones.

Esto hizo suponer que hubo personas en el lugar y que habrían abandonado la aeronave poco después de su caída. De igual modo, hasta el momento no se logró ubicar a ningún tripulante ni a otras personas vinculadas al episodio.

La causa quedó en manos de Gendarmería Nacional Argentina, que trabaja para reconstruir las circunstancias del hecho y determinar si existe algún vínculo con actividades ilícitas, además de intentar dar con las personas que viajaban dentro de la aeronave.