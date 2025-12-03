Desarticularon una banda que estafaba con falsos descuentos en boletas de servicios

Una banda que se dedicaba a estafas y que durante meses había captado la atención de vecinos con la promesa de supuestos descuentos en el pago de los servicios fue desarticulada en las últimas horas a raíz de una serie de denuncias realizadas por las víctimas. La misma actuaba en la provincia de Salta.
Fueron seis meses de investigaciones luego de las denuncias y descubrieron que pedían un pago por adelantado antes de la supuesta emisión de las facturas. La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Investigaciones, detuvo a los principales sospechosos y secuestró elementos.
La Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera dirigió las actuaciones y el Juzgado de Garantías N°1 emitió las órdenes judiciales para los procedimientos. Los acusados deberán responder los delitos de asociación ilícita y estafa.
El caso se gestó en junio por las denuncias y se identificó a los integrantes de la organización y delineó el alcance de la estructura. La banda consistía en ofrecer a usuarios de distintos barrios la posibilidad de acceder a descuentos del pago de las boletas.
La fase de investigación siguió con seis allanamientos y allí detuvieron a los sospechosos. Detuvieron teléfonos celulares, un posnet y otro tipo de elementos significativos.