Desarticularon una banda que estafaba con falsos descuentos en boletas de servicios

La organización le pedía a las víctimas que abonaran antes de que se emitieran las facturas y se dio a conocer el caso por las denuncias realizadas.

La banda actuaba en Salta.

La banda actuaba en Salta.

Una banda que se dedicaba a estafas y que durante meses había captado la atención de vecinos con la promesa de supuestos descuentos en el pago de los servicios fue desarticulada en las últimas horas a raíz de una serie de denuncias realizadas por las víctimas. La misma actuaba en la provincia de Salta.

Fueron seis meses de investigaciones luego de las denuncias y descubrieron que pedían un pago por adelantado antes de la supuesta emisión de las facturas. La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Investigaciones, detuvo a los principales sospechosos y secuestró elementos.

La Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera dirigió las actuaciones y el Juzgado de Garantías N°1 emitió las órdenes judiciales para los procedimientos. Los acusados deberán responder los delitos de asociación ilícita y estafa.

El caso se gestó en junio por las denuncias y se identificó a los integrantes de la organización y delineó el alcance de la estructura. La banda consistía en ofrecer a usuarios de distintos barrios la posibilidad de acceder a descuentos del pago de las boletas.

La fase de investigación siguió con seis allanamientos y allí detuvieron a los sospechosos. Detuvieron teléfonos celulares, un posnet y otro tipo de elementos significativos.

Qué cuenta Desapariciones: ¿Vivos o muertos?, la serie documental que es de lo más visto de Netflix

Marvel cambiará a un villano clave en su próxima serie: de quién se trata

Daniela Celis se emocionó hasta las lágrimas tras una fuerte noticia y lo mostró en redes

Ivana Figueiras fue internada tras el escándalo con Darío Cvitanich y Chechu Bonelli: qué pasó

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

Maxi López reveló el secreto de Wanda Nara para salir perfecta: "Tiene un..."

