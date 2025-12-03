Alerta meteorológica por tormentas y temperaturas extremas para Buenos Aires: el termómetro trepa a los 40° El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por lluvias acompañadas por caída de granizo y frecuente actividad eléctrica. A su vez, el termómetro se mantendrá arriba de los 35° en ciertas zonas de la Argentina. Por + Seguir en







Las provincias de Salta y Jujuy se encuentran bajo alerta por tormentas.

En el marco de una semana con altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para las provincias de Jujuy y Salta.

El organismo informó que para la jornada del miércoles 3 de diciembre se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve", detallaron.

A pesar de la jornada de lluvias en el norte del país, el SMN también emitió una alerta por calor extremo para la provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Córdoba.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima para el miércoles será de 29° y la mínima de 18°; mientras que para el jueves 4 incrementará a 31° y mínima de 21°, una tendencia que se mantendrá de cara al fin de semana.

A su vez, desde Meteored informaron que en el norte del país el calor será intenso y generalizado, en "provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán y Catamarca podrían alcanzar máximas de entre 40 °C y 42 °C".