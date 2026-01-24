24 de enero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de enero

El oficial opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de sábado sin movimiento en los mercados luego de una semana con una caída acumulada de $5.

Por
La cotización del dólar sigue incentivando las colocaciones en moneda local.

La cotización del dólar sigue incentivando las colocaciones en moneda local.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de sábado sin movimiento en los mercados tras una semana calma en la que acumuló una caída de $5. Por su parte, el blue sigue retrocediendo y se aleja de los $1.500, mientras que el mayorista trepó apenas $3, lejos de la caída de $35 experimentada en la semana anterior.

El dólar oficial cerró una semana marcada por la caída del billete. 
Tras varios días en baja, el dólar oficial cerró la semana con un leve rebote

En esta línea, el mayorista se ubica a 8,6% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

Este escenario es aprovechado por el Banco Central (BCRA) para comprar divisas: en lo que va de enero ya sumó casi u$s1.000 millones (u$s291 millones en la semana).

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual. En una entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

dólar blue dólares billetes divisas
El dólar oficial, sin sobresaltos en lo que va de enero.

El dólar oficial, sin sobresaltos en lo que va de enero.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.403,77 para la compra y $1.454,56 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.433.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.486,49, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.469,38.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.443.

El riesgo país no estaba tan bajo desde 2018, cuando se ubicó en los 552 puntos.

El riesgo país llegó a su punto más bajo en más de siete años

Milei habló sobre el dólar en una entrevista con Bloomberg. 

Milei fijó nuevas condiciones para liberar el dólar: "Cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario"

El dólar oficial recorta las subas del inicio de la semana y vuelve a plancharse.

El dólar volvió a retroceder, cerró en baja y se mantiene la calma cambiaria

El dólar viene de una semana bajista.

El dólar cotizó a la baja y cerró en $1.455 para la venta, tras el discurso de Milei en Davos

El dólar oficial comenzó la semana al alza.

El dólar se mantuvo estable y cerró con una leve baja en medio del viaje de Milei a Davos

El dólar cerró al alza.

El dólar rompió la tendencia bajista y cerró con leve suba

