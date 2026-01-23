Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 23 de enero
El oficial minorista cotizó en Banco Nación a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el cierre de una semana marcada por la pax cambiaria. Por su parte, el mayorista operó con una suba de $3,50, la primera en lo que va de 2026.
El dólar oficial cerró una semana marcada por la caída del billete.
Pexels
El dólar oficial minorista cotizó este viernes a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación, tras una rueda de jueves donde se mantuvo estable, y arrastró la caída semanal de $5. Por su parte, el blue perdió otros $5, se consiguió a $1.485 en el mercado informal. En cuanto al tipo de cambio mayorista subió $3, lejos de la caída de $35 experimentada en la semana anterior.
En esta línea, el mayorista se ubica a 8,6% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.
En paralelo, el Banco Central volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios. En la rueda del martes se alzó con otros u$s8 millones. Si bien se trató de una compra menor comparada con las anteriores jornadas, continúa siendo positiva. Así, encadenó nueve ruedas consecutivas con saldo neto comprador y en lo que va de enero ya acumula más de u$s700 millones.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó a $1.403,77 para la compra y $1.454,56 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.433.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.891,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.486,49, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.469,38.