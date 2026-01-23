Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 23 de enero El oficial minorista cotizó en Banco Nación a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el cierre de una semana marcada por la pax cambiaria. Por su parte, el mayorista operó con una suba de $3,50, la primera en lo que va de 2026. Por + Seguir en







El dólar oficial cerró una semana marcada por la caída del billete. Pexels

El dólar oficial minorista cotizó este viernes a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación, tras una rueda de jueves donde se mantuvo estable, y arrastró la caída semanal de $5. Por su parte, el blue perdió otros $5, se consiguió a $1.485 en el mercado informal. En cuanto al tipo de cambio mayorista subió $3, lejos de la caída de $35 experimentada en la semana anterior.

En esta línea, el mayorista se ubica a 8,6% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

En paralelo, el Banco Central volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios. En la rueda del martes se alzó con otros u$s8 millones. Si bien se trató de una compra menor comparada con las anteriores jornadas, continúa siendo positiva. Así, encadenó nueve ruedas consecutivas con saldo neto comprador y en lo que va de enero ya acumula más de u$s700 millones.

Tipos de dólar El dólar oficial cotiza estable en la rueda de viernes. Dólar oficial hoy El dólar oficial cotizó a $1.403,77 para la compra y $1.454,56 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense operó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.