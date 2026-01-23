23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 23 de enero

El oficial minorista cotizó en Banco Nación a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el cierre de una semana marcada por la pax cambiaria. Por su parte, el mayorista operó con una suba de $3,50, la primera en lo que va de 2026.

Por
El dólar oficial cerró una semana marcada por la caída del billete. 

El dólar oficial cerró una semana marcada por la caída del billete. 

Pexels

El dólar oficial minorista cotizó este viernes a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación, tras una rueda de jueves donde se mantuvo estable, y arrastró la caída semanal de $5. Por su parte, el blue perdió otros $5, se consiguió a $1.485 en el mercado informal. En cuanto al tipo de cambio mayorista subió $3, lejos de la caída de $35 experimentada en la semana anterior.

El riesgo país no estaba tan bajo desde 2018, cuando se ubicó en los 552 puntos.
Te puede interesar:

El riesgo país llegó a su punto más bajo en más de siete años

En esta línea, el mayorista se ubica a 8,6% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

En paralelo, el Banco Central volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios. En la rueda del martes se alzó con otros u$s8 millones. Si bien se trató de una compra menor comparada con las anteriores jornadas, continúa siendo positiva. Así, encadenó nueve ruedas consecutivas con saldo neto comprador y en lo que va de enero ya acumula más de u$s700 millones.

Tipos de dólar
El dólar oficial cotiza estable en la rueda de viernes.

El dólar oficial cotiza estable en la rueda de viernes.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.403,77 para la compra y $1.454,56 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.433.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.486,49, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.469,38.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.443.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei habló sobre el dólar en una entrevista con Bloomberg. 

Milei fijó nuevas condiciones para liberar el dólar: "Cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario"

El dólar oficial recorta las subas del inicio de la semana y vuelve a plancharse.

El dólar volvió a retroceder, cerró en baja y se mantiene la calma cambiaria

El dólar viene de una semana bajista.

El dólar cotizó a la baja y cerró en $1.455 para la venta, tras el discurso de Milei en Davos

El dólar oficial comenzó la semana al alza.

El dólar se mantuvo estable y cerró con una leve baja en medio del viaje de Milei a Davos

El dólar cerró al alza.

El dólar rompió la tendencia bajista y cerró con leve suba

El dólar oficial cayó $35 durante la semana.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de enero

Rating Cero

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas que ya están disponibles en las plataformas

El perfume de lujo que usa Evangelina Anderson.

Este es el perfume favorito de Evangelina Anderson: cuánto sale

Esta película de Netflix te conmueve con su trama basada en hechos reales.
play

Coraje, lealtad y sacrificio: la película oculta en Netflix que te conmueve sí o sí

Una nueva serie coreana llegó a Netflix y ya está entre lo más visto: cómo se llama la romántica propuesta
play

Una nueva serie coreana llegó a Netflix y ya está entre lo más visto: cómo se llama la romántica propuesta

Julio Iglesias tiene 82 años. 

La Fiscalía española archivó la causa por abusos contra Julio Iglesias

Bad Bunny visitará la Argentina con tres fechas confirmadas.

Habilitaron nuevos sectores y localidades para los shows de Bad Bunny en River

últimas noticias

play
Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica

Escándalo en Brasil: imputaron a la abogada argentina por injuria racial y la causa pasó a la Justicia

Hace 8 minutos
El informe fue titulado “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios endatos. Argentina, 2024”.

Nuevo récord de presos en Argentina: 121.443 detenidos y unidades al 130,2% de ocupación

Hace 18 minutos
La hidratación es necesaria para evitar el golpe de calor ante las altas tempreraturas. 

Alerta por las altas temperaturas en la Ciudad: más de 100 personas asistidas por golpes de calor

Hace 48 minutos
La entidad monetaria no para de comprar dólares en lo que va de enero.

El BCRA sigue acumulando dólares: compró u$s75 millones y se acerca a los u$s1.000 millones en el mes

Hace 58 minutos
Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen en Bruselas (Bélgica), este jueves.

La UE aseguró estar "lista" para implementar el tratado de libre comercio con el Mercosur

Hace 1 hora