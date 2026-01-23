23 de enero de 2026 Inicio
El Banco Central sigue acumulando dólares: compró u$s75 millones y se acerca a los u$s1.000 millones en el mes

La entidad monetaria finalizó la rueda bursátil adquiriendo u$s75 millones y ya son 15 jornadas consecutivas de intervención en el Mercado Libre de Cambios, con un saldo de u$s978 millones en el año.

La entidad monetaria no para de comprar dólares en lo que va de enero.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su plan de acumulación de reservas y compró dólares por decimoquinta rueda consecutiva: adquirió u$s75 millones este viernes, acumuló más de u$s291 millones a lo largo de la semana y en el año ya alcanzó montos por casi u$s1.000 millones, en un contexto de estabilidad cambiaria y baja del riesgo país.

Las reservas del Banco Central alcanzaron los u$s45.399.
El Banco Central compró otros u$s80 millones y las reservas llegaron a su mejor cifra en los últimos 5 años

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones fuera de él y las reservas brutas subieron u$s162 millones hasta los u$s45.561 millones, el valor más alto desde mediados de septiembre de 2021. El avance del precio internacional del oro impactó de manera positiva en el volumen de reservas: el banco dispone de cerca de 1,98 millones de onzas troy, cuyo valor ronda los u$S5.000 por unidad en la última jornada.

Con la cotización del dólar estable y la tasa real positiva convalidada por el Gobierno, las reservas internacionales brutas subieron u$s162 millones en la 15ª intervención del BCRA, debido al mayor ingreso de divisas generado por una mayor liquidación de exportaciones del sector agropecuario, y la emisión de deuda por parte de compañías privadas, que contribuyó a ampliar la oferta de dólares en el mercado.

La acumulación de reservas era una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en la jornada de hoy, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

