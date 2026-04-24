24 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de abril

La divisa minorista opera a $1365,00 para la compra y $1415,00 para la venta en el Banco Nación. En medio de una semana marcada por la expectativa internacional ante lo que ocurra en Medio Oriente.

Por
La divisa estadounidense.

La divisa estadounidense.

Pexels

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, en medio de una jornada de movimiento en los mercados.

El dólar oficial sorprendió con su mayor salto del mes de abril.
Te puede interesar:

Se despertó el dólar: anotó la mayor suba del mes y superó el techo de los $1.400

El Gobierno viene de una semana económica marcada por la noticia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones.En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un superávit comercial de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo durante el gobierno de Javier Milei, y remarcó que las exportaciones saltaron un 30,1% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Este intercambio comercial argentino de bienes representó u$s14.766 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron apenas u$s62 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este miércoles adquirió divisas por u$s105 millones, en su 72ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s6.491 millones en el año, de los cuales u$s2.105 millones corresponden a este mes de abril.

Dólares

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $ 1.365,00 para la compra y $1.415,00 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.392,00

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.482,04, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.424,40

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.393,00 para la compra y $1.399,00 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial mantuvo la estabilidad.

El dólar cerró sin cambios en $1.400 en una jornada de estabilidad cambiaria

El petróleo encarece volar e impacta en toda lacadena turística. 

El petróleo disparó los pasajes de avión: cuánto aumentaron los viajes aéreos

El dólar oficial se mantiene estable.

Jornada sin sobresaltos: el dólar cerró casi sin cambios tanto en el oficial como en el minorista

El BCRA fortalece reservas con 70 díasconsecutivos de compras de divisas. 

El BCRA acumuló 70 jornadas consecutivas comprando dólares y superó los u$s6.100 millones en 2026

El dólar oficial mantiene la calma cambiaria en lo que va del año.

El dólar en el Banco Nación subió en el final de la jornada y llegó a los $1.400

El dólar oficial, sin grandes cambios en lo que va de abril.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de abril

Rating Cero

Oriana Sabatini recibió una camiseta de Boca.

Pergolini le regaló a Oriana Sabatini una camiseta de Boca con el 21 de Dybala

Ambas artistas mantienen una relación cercana dentro de la escena musical.

La impresionante transformación de La Joaqui: la compararon con Ángela Torres

Anna Del Boca habló de su posibe ingreso, y el de su mamá, a la casa más famosa.

Anna del Boca enfrentó los rumores sobre su posible ingreso a Gran Hermano: qué dijo

Migue Granados quedó en el centro de las miradas.

El pase del año: ¿Migue Granados se va de Olga?

La actriz habría cerrado un nuevo acuerdo para ingresar otra vez a la casa de GH.
play

Se confirmó cuándo será el repechaje de Gran Hermano 2026: ¿vuelve Andrea del Boca?

Mirtha Legrand continúa su recuperación.

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: pospuso la vuelta a su programa en El Trece

últimas noticias

La carta propone un recorrido amplio por la gastronomía italiana.

La cocina italiana mantiene su lugar entre los clásicos porteños

Hace 9 minutos
La divisa estadounidense.

El dólar cierra la semana por encima de los $1.400

Hace 13 minutos
La violencia en niños incrementó en un 57% en 2025.

Datos que duelen: aumentaron más de un 50% las denuncias por violencia intrafamiliar hacia niños y adolescentes

Hace 13 minutos
El delantero que puede jugar el Mundial 2026 con Argentina.

Los delanteros de la Selección en el Mundial 2026: el futbolista que puede ser beneficiado por una desgracia

Hace 23 minutos
Traslasierra en Córdoba, el lugar ideal para desconectar. 

Recorré Argentina en 2026: el lugar ideal para desconectar de la rutina y cuidar la salud conectando con la naturaleza

Hace 23 minutos