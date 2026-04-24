Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de abril

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, en medio de una jornada de movimiento en los mercados.
La divisa minorista opera a $1365,00 para la compra y $1415,00 para la venta en el Banco Nación. En medio de una semana marcada por la expectativa internacional ante lo que ocurra en Medio Oriente.
El dólar oficial cotiza este viernes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, en medio de una jornada de movimiento en los mercados.
El Gobierno viene de una semana económica marcada por la noticia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones.En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un superávit comercial de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo durante el gobierno de Javier Milei, y remarcó que las exportaciones saltaron un 30,1% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Este intercambio comercial argentino de bienes representó u$s14.766 millones.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron apenas u$s62 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este miércoles adquirió divisas por u$s105 millones, en su 72ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s6.491 millones en el año, de los cuales u$s2.105 millones corresponden a este mes de abril.
La divisa estadounidense opera a $ 1.365,00 para la compra y $1.415,00 para la venta en el Banco Nación.
El dólar blue cotiza a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.392,00
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.482,04, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.424,40
El dólar futuro cotiza a $1.393,00 para la compra y $1.399,00 para la venta.