Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de abril

La divisa minorista opera a $1365,00 para la compra y $1415,00 para la venta en el Banco Nación. En medio de una semana marcada por la expectativa internacional ante lo que ocurra en Medio Oriente.

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, en medio de una jornada de movimiento en los mercados.

Se despertó el dólar: anotó la mayor suba del mes y superó el techo de los $1.400

El Gobierno viene de una semana económica marcada por la noticia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones .En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria .

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un superávit comercial de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo durante el gobierno de Javier Milei, y remarcó que las exportaciones saltaron un 30,1% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Este intercambio comercial argentino de bienes representó u$s14.766 millones .

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron apenas u$s62 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este miércoles adquirió divisas por u$s105 millones, en su 72ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s6.491 millones en el año, de los cuales u$s2.105 millones corresponden a este mes de abril.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $ 1.365,00 para la compra y $1.415,00 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.392,00

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.482,04, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.424,40

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.393,00 para la compra y $1.399,00 para la venta.