24 de abril de 2026 Inicio
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Esta es la playa de Brasil que tiene un clima ideal, un mar calmo y poca gente la conoce

El destino ofrece calma y buenas condiciones fuera del verano. Su entorno natural tiene todo lo necesario para desconectar sin grandes multitudes.

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Esta playa gana protagonismo en temporadas de menor demanda turística.

Esta playa gana protagonismo en temporadas de menor demanda turística.

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  • Praia de Antunes es un destino ideal para viajar en otoño por su clima cálido y mar tranquilo.
  • La temperatura del agua se mantiene alta durante todo el año, incluso fuera del verano.
  • El paisaje cambia según la marea, generando distintas experiencias en un mismo día.
  • Es una opción menos concurrida que otros puntos turísticos, con un entorno natural atractivo.

Praia de Antunes se está afianzando en el radar de los turistas como una de las playas más atractivas para quienes buscan una escapada en otoño, gracias a su clima agradable, aguas templadas y un entorno que permite descansar lejos de las multitudes. Ubicada en Maragogi, dentro del nordeste de Brasil, esta playa gana protagonismo en temporadas de menor demanda turística, cuando el ritmo del verano baja y permite disfrutar del paisaje con mayor tranquilidad.

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Gracias a sus características, el destino aparece como una alternativa cada vez más elegida por quienes prefieren tener una experiencia enfocada en el relax, el contacto con la naturaleza y unos días más pausados, manteniendo aún así buenas condiciones climáticas.

Praia de Antunes

Cómo es la playa destacada de Brasil para aprovechar en otoño

Uno de los principales atractivos de Praia de Antunes es la temperatura del mar, que ronda valores cercanos a los 28,9 °C en abril, lo que permite disfrutar del agua incluso fuera de los meses más calurosos. A esto se suma un clima estable, con máximas cercanas a los 30 °C y mínimas que se mantienen entre los 23 y 25 °C, generando un entorno ideal para descansar.

El paisaje presenta una particularidad que lo vuelve aún más interesante, ya que su aspecto varía de acuerdo con la marea. Cuando el nivel del mar desciende, aparecen bancos de arena y zonas poco profundas que permiten caminar mar adentro con facilidad. En cambio, durante la marea alta, el agua gana profundidad y tonalidades más intensas, ofreciendo una postal típica del litoral brasileño.

Praia de Antunes 3

Si bien mantiene un perfil más tranquilo que otros destinos populares, la playa ya cuenta con cierta presencia de servicios, como vendedores y accesos cercanos, lo que permite una estadía cómoda. Pese a eso, quienes la visitan suelen recomendar llegar temprano para aprovechar los momentos de menor concurrencia.

El entorno natural, con arena clara y mar tranquilo, sigue siendo su mayor diferencial. Esa mezcla, junto con una menor presión turística en otoño, la transforma en una opción destacada para quienes buscan una escapada que permita equilibrar entre descanso y buenos paisajes.

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