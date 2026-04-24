Se filtró cómo es la casa de Guillermo Francella pero un detalle llamó la atención: ¿Cuál fue?

El actor mostró sin querer parte de su hogar en un video que se volvió viral y dejó ver ambientes luminosos y un diseño moderno.

En un contexto donde muchas figuras muestran casas de lujo extremo, la de Guillermo Francella se destaca por otra razón: su coherencia. Un hogar que no busca impresionar, sino funcionar. Y que, sin proponérselo, terminó generando impacto.

Un momento cotidiano terminó revelando uno de los aspectos más íntimos de la vida de Guillermo Francella . Sin proponérselo, el actor mostró parte de su casa durante un video compartido en el programa Nadie dice Nada , en Luzu TV , donde registró el recorrido del perro de su hija dentro de la vivienda .

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Las imágenes, que rápidamente se viralizaron , dejaron al descubierto un hogar que combina amplitud, diseño contemporáneo y una estética equilibrada , en línea con su perfil reservado pero sofisticado .

Uno de los rasgos más distintivos de la propiedad es la luminosidad. Los grandes ventanales corredizos permiten que la luz natural atraviese todos los ambientes y refuerzan la conexión con el exterior.

El living y el comedor están integrados en un mismo espacio , con pisos de madera lustrada que aportan calidez y una disposición que prioriza la circulación fluida . La decoración se mantiene en tonos neutros, con objetos seleccionados que acompañan sin sobrecargar el ambiente.

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La cocina es otro de los puntos fuertes de la casa. Se trata de un espacio amplio y ordenado, donde predominan los muebles blancos, superficies limpias y electrodomésticos de acero inoxidable.

Además, cuenta con una barra funcional con sillas de diseño moderno, pensada tanto para el uso cotidiano como para reuniones informales. La estética sigue la misma línea que el resto de la vivienda: minimalismo, practicidad y coherencia visual. Uno de los detalles que más llamó la atención es la conexión directa con el exterior. Desde el living, los ventanales conducen a un balcón amplio que funciona como una extensión natural de la casa.

Desde allí se abre una vista despejada hacia un parque arbolado, un rasgo poco frecuente en propiedades urbanas y que aporta una sensación de calma y amplitud.

Más allá de los metros o los materiales, el hogar de Francella transmite una idea clara: equilibrio. La combinación entre elementos clásicos y contemporáneos, sumada a una distribución abierta, construye un espacio funcional pero también estéticamente cuidado.

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Lejos de la ostentación, la casa se apoya en detalles simples pero efectivos: luz, orden, materiales nobles y una conexión permanente con el entorno.

En un contexto donde muchas figuras muestran casas de lujo extremo, la de Guillermo Francella se destaca por otra razón: su coherencia. Un hogar que no busca impresionar, sino funcionar. Y que, sin proponérselo, terminó generando impacto.