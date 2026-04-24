24 de abril de 2026 Inicio
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Juegan Independiente, Racing y San Lorenzo: viernes de definición en el torneo Apertura

Con el ojo puesto en la resolución, Independiente visita a Riestra, Racing recibe a Barracas Central y San Lorenzo visita a Platense en Saavedra con hinchas de ambas parcialidades. ¿A qué hora son los partidos?

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Juegan tres grandes en el torneo Apertura.

Juegan tres grandes en el torneo Apertura.

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Por la fecha N°16 del torneo Apertura, juegan Independiente, Racing y San Lorenzo con el objetivo de sumar para quedar dentro de los clasificados a los octavos de final. A falta de dos partidos –además de la fecha N°9, adeudada por el paro de AFA- el certamen está al rojo vivo. ¿A qué hora son los partidos?

Con el triunfo de Boca, también clasificó Talleres de Córdoba.
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En el estadio Guillermo Laza, Independiente quiere quedar entre los primeros cuatro para poder jugar de local los octavos de final, instancia a la cual tiene un pie adentro. Mientras que, Riestra se presenta con una realidad diferente a la de su rival. No ganó ningún partido en el torneo y se encuentra en la última posición de la Zona A, sin chances de meterse en la pelea.

Independiente debe ganar para meterse gracias a la derrota de Defensa y Justicia ante Boca. El encuentro se disputará a las 17, contará con el arbitraje de Luis Medina con José Carreras en el VAR y se transmitirá por ESPN Premium.

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Riestra vs. Independiente: formaciones

  • Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Angel Stringa y Gonzalo Flores. DT: Guillermo Duró.
  • Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Lautaro Millán, Maximiliano Gutierrez o Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Por el otro lado, la Academia debe ganar para depender de sí mismo en el torneo, pero se encuentra en una crisis, ya que perdió los últimos dos partidos en el ámbito local: el clásico contra Independiente y contra River. Eso le condicionó la clasificación y puede quedar afuera. Sin embargo, si gana ambos partidos, entrará entre los 8.

Del otro lado tiene a Barracas Central que está en una situación similar, ya que si gana los dos partidos que tiene por delante, clasifica sin importar el resultado de otro. El partido será en el estadio Presidente Perón desde las 21:30 con el arbitraje de Pablo Echavarría con el VAR de Germán Delfino.

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Racing vs. Barracas Central: formaciones

  • Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Di Cesare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Bruno Zuculini; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
  • Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Facundo Bruera y Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua.

El último grande que juega en el súper viernes de acción es San Lorenzo. El encuentro que debía jugarse el sábado a las 14, pasó al día anterior con el atractivo de que tendrá hinchas de ambas parcialidades, ya que se pusieron a la venta 6 mil tickets con un polémico precio: $90.000.

Luego de la derrota de Defensa y Justicia, el Ciclón quedó nuevamente en zona de clasificación y está obligado a conseguir una victoria para depender de sí mismo ante Independiente en la fecha postergada. Del lado de enfrente, Platense también tiene que lograr los 6 puntos restantes y esperar a que se den diferentes resultados.

El duelo también será a las 21:30 y Hernán Mastrángelo será el juez que imparta justicia en Saavedra con Laura Fortunato en el VAR. La transmisión está a cargo de ESPN Premium.

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Platense vs. San Lorenzo: formaciones

  • Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Mateo Mendia, Tomás Silva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Nicolás Retamar; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.
  • San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Matías Reali; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.
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