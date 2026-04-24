Juegan Independiente, Racing y San Lorenzo: viernes de definición en el torneo Apertura Con el ojo puesto en la resolución, Independiente visita a Riestra, Racing recibe a Barracas Central y San Lorenzo visita a Platense en Saavedra con hinchas de ambas parcialidades. ¿A qué hora son los partidos? Por + Seguir en







Juegan tres grandes en el torneo Apertura. Redes sociales

Por la fecha N°16 del torneo Apertura, juegan Independiente, Racing y San Lorenzo con el objetivo de sumar para quedar dentro de los clasificados a los octavos de final. A falta de dos partidos –además de la fecha N°9, adeudada por el paro de AFA- el certamen está al rojo vivo. ¿A qué hora son los partidos?

En el estadio Guillermo Laza, Independiente quiere quedar entre los primeros cuatro para poder jugar de local los octavos de final, instancia a la cual tiene un pie adentro. Mientras que, Riestra se presenta con una realidad diferente a la de su rival. No ganó ningún partido en el torneo y se encuentra en la última posición de la Zona A, sin chances de meterse en la pelea.

Independiente debe ganar para meterse gracias a la derrota de Defensa y Justicia ante Boca. El encuentro se disputará a las 17, contará con el arbitraje de Luis Medina con José Carreras en el VAR y se transmitirá por ESPN Premium.

maxi gutierrez independiente gol @Independiente Riestra vs. Independiente: formaciones Riestra : Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Angel Stringa y Gonzalo Flores. DT: Guillermo Duró.

: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Angel Stringa y Gonzalo Flores. DT: Guillermo Duró. Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Lautaro Millán, Maximiliano Gutierrez o Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros. Por el otro lado, la Academia debe ganar para depender de sí mismo en el torneo, pero se encuentra en una crisis, ya que perdió los últimos dos partidos en el ámbito local: el clásico contra Independiente y contra River. Eso le condicionó la clasificación y puede quedar afuera. Sin embargo, si gana ambos partidos, entrará entre los 8.

Del otro lado tiene a Barracas Central que está en una situación similar, ya que si gana los dos partidos que tiene por delante, clasifica sin importar el resultado de otro. El partido será en el estadio Presidente Perón desde las 21:30 con el arbitraje de Pablo Echavarría con el VAR de Germán Delfino.