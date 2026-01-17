Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de enero

En una jornada sin operaciones, el dólar cerró a $1.455 por ventanilla en Banco Nación, mientras que el mayorista cayó $35 en los últimos cinco días, llegó a $1.430, su nivel más bajo desde el 20 de noviembre. En tanto, los financieros acompañaron la baja generalizada de la moneda estadounidense, y el blue tocó el piso de $1.500.
El dólar mayorista, el de referencia para empresas y entidades privadas para importar o exportar, cayó por cuarto día seguido a $1.430, monto que no alcanzaba hace dos meses.
Por novena rueda consecutiva, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró dólares. En esta ocasión adquirió u$s47 millones y aceleró el proceso de atesoramiento de reservas, un monto que supera ampliamente al 5% del volumen de mercado que la entidad había anticipado que iba a adquirir. La semana pasada ya acumuló u$s562 millones.
Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s561 millones en lo que va del año.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.418,35 para la compra y $1.461,94 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.430.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.891,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.500,78, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.480,32.
Dólar futuro
El dólar futuro se vendie a $1.451.