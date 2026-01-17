Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de enero

En una jornada sin operaciones, se mantienen los valores de cierre del viernes: $1.455 por el Banco Nación, mientras que el mayorista cayó $35 en los últimos cinco días, llegó a $1.430.

En una jornada sin operaciones, el dólar cerró a $1.455 por ventanilla en Banco Nación, mientras que el mayorista cayó $35 en los últimos cinco días , llegó a $1.430, su nivel más bajo desde el 20 de noviembre. En tanto, los financieros acompañaron la baja generalizada de la moneda estadounidense, y el blue tocó el piso de $1.500.

¿Vuelve el carry trade? El dólar no para de bajar y ya alcanzó su valor más bajo en dos meses

El dólar mayorista, el de referencia para empresas y entidades privadas para importar o exportar, cayó por cuarto día seguido a $1.430, monto que no alcanzaba hace dos meses.

Por novena rueda consecutiva, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró dólares. En esta ocasión adquirió u$s47 millones y aceleró el proceso de atesoramiento de reservas, un monto que supera ampliamente al 5% del volumen de mercado que la entidad había anticipado que iba a adquirir. La semana pasada ya acumuló u$s562 millones.

Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s561 millones en lo que va del año.

El dólar oficial cotiza a $1.418,35 para la compra y $1.461,94 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.430.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.500,78, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.480,32.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendie a $1.451.