España: encontraron al perro desaparecido tras el choque de trenes, pero escapó

Fue hallado por un guardaparques en una zona con alambrados antes de que huyera. Luego, la Guardia Civil y una organización en defensa de los animales intentaron volver a localizarlo.

El perro desaparecido tras el choque de trenes en España.

El perro desaparecido tras el choque de trenes en España.

Un guardaparques halló al perro desaparecido luego del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la provincia española de Córdoba, aunque luego escapó cuando intentaban atraparlo. Por la tragedia ferroviaria, se registraron al menos 42 muertos.

“Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor”, pedido desesperado del maquinista
Apareció la caja negra del tren que descarriló en España: cómo fueron los últimos instantes antes del choque

Según consignó la agencia EFE, un hombre observó al perro en una zona con alambrados, pero luego huyó. En este marco, la Guardia Civil buscó a la mascota junto a una organización en defensa de los animales, pero no volvió a ser encontrado.

Accidente trenes España 18 enero 2026
El perro desapareció tras el choque de trenes en España.

El perro desapareció tras el choque de trenes en España.

La búsqueda se originó luego de que una de las sobrevivientes del accidente de trenes en Adamuz, identificada como Ana García Aranda, contara que se despidió de su hermana embarazada y revelara que busca a su perro, el cual viajaba con ellas. "Yo creo que se golpeó tratando de proteger al perro. Si no puedo hacer nada por ella, al menos que pueda encontrar a Boro", indicó.

"Vi a Boro al salir del tren, lo llamé y se vino conmigo; después echó a correr, pero no pude ir a buscarlo porque no podía dejar a mi hermana. Si no puedo hacer nada por mi hermana, al menos que pueda encontrar a mi perro, que se fue corriendo y yo creo que no tenía ninguna herida", expresó la mujer en diálogo con Telecinco.

Apareció la caja negra del tren que descarriló en España: cómo fueron los últimos instantes antes del choque

En medio de la investigación para determinar qué fue lo que sucedió en el primer descarrilamiento y choque de trenes en Córdoba, España, dieron a conocer la caja negra de la formación, que se puso en contacto con el centro de mando de Atocha.

En el mismo apareció la conversación previa del maquinista del tren Iryoque de la formación que chocó contra un tren Alvia, que venía en sentido contrario por la otra vía, a las 19.45, para indicar que el convoy había sufrido “un enganchón” a consecuencia del cual había descarrilado.

Toda esta conversación, en dos momentos diferentes, quedó registrada en la caja negra del tren 6189 de la empresa Iryo: en el diálogo, las autoridades creen que el maquinista no tenía noción completa de lo que acababa de suceder, ya que su tono de voz era calmado, incluso cuando avisa que va a dejar la cabina para ir a ver qué había sucedido con su tren.

La primera comunicación también mantiene el interrogante sobre la mecánica y la secuencia del accidente. Por el momento no se interpretó cuando indicó que el tren sufrió un "enganchón", y se espera que próximamente el maquinista declare ante la Justicia, ya que servirá para explicar gran parte de la causa del trágico accidente.

Es decir, que si por "enganchón" se refirió al momento en que el tren pudo comenzar a descarrilarse por golpear en el lugar en donde se ha constatado que un tramo de la vía falta, o si fue exactamente al revés. El tren descarriló, por un motivo aún desconocido, y, al salirse de su trocha, arrancó un tramo de la vía férrea.

