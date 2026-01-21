IR A
Este es el perfume favorito de Nicolás Grosman, ex Gran Hermano: cuánto sale

Es un clásico internacional de perfil fresco y uso diario. Se mantiene vigente por su identidad simple y reconocible.

El perfume que eligió Nicolás permite ver una preferencia por aromas frescos y versátiles.

  • El ex Gran Hermano Nicolás Grosman reveló cuál es la fragancia que elige para el día a día.
  • Se trata de un perfume clásico, de perfil fresco y uso unisex, muy popular a nivel internacional.
  • El aroma se hizo visible durante su paso por el reality, en charlas cotidianas dentro de la casa.
  • El producto tiene distintas presentaciones.

Nicolás Grosman, ex participante de Gran Hermano, dio a conocer cuál es la fragancia que llamó la atención durante su estadía en el reality y despertó curiosidad entre los seguidores del programa.

El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 
Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

Aunque su paso por la casa ocurrió tiempo atrás, el interés por los gustos personales de Grosman sigue vigente, especialmente en lo que tiene que ver con su estilo y elecciones cotidianas. En ese marco, la fragancia que usa se convirtió en uno de los detalles más comentados.

El perfume que eligió el mediático permite ver una preferencia por aromas frescos y versátiles, pensados para el uso diario y fáciles de reconocer por su identidad clásica.

CK One, de Calvin Klein

Cuál es el perfume favorito de Nicolás Grosman

El perfume que utiliza Nicolás Grosman es CK One, de Calvin Klein. Se trata de una fragancia perteneciente a la familia cítrica aromática, pensada tanto para hombres como para mujeres, lanzada al mercado en 1994. Fue creada por los perfumistas Alberto Morillas y Harry Fremont y se caracteriza por su perfil fresco, liviano y atemporal.

Dentro de sus notas principales se destacan acordes cítricos y verdes en la salida, con presencia de limón, bergamota, mandarina y piña. En el desarrollo aparecen flores suaves y especias, mientras que el fondo aporta matices de almizcle, maderas y té verde, lo que le da una sensación limpia y prolongada.

Cuánto sale el perfume favorito de Nicolás Grosman

En el mercado de nuestro país, CK One de Calvin Klein se consigue en distintas presentaciones. El frasco de 100 ml tiene un valor aproximado de $175.000, mientras que la versión de 200 ml ronda los $225.000. Ambas opciones suelen estar disponibles en perfumerías y farmacias reconocidas del país.

