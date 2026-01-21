El hombre de la máscara de hierro llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la emotiva historia

Ahora, aterrizó a la gran N roja El hombre de la máscara de hierro, una película estadounidense de 1998 que fue todo un éxito en su país, rompió taquilla, y ahora es tendencia en este sitio web.
Freepik/Netflix
El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente, los estrenos que llegan a esta popular plataforma de streaming rápidamente alcanzan el top ten de las más vistas y cautivan a miles de suscriptores de todo el mundo. Asimismo, la cantidad de usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses y la hacen la más consumida del mundo entero.
Ahora, aterrizó a la gran N rojaEl hombre de la máscara de hierro, una película estadounidense de 1998 que fue todo un éxito en su país, rompió taquilla, y ahora es tendencia en este sitio web. Se trata de un film de acción, drama y aventuras con un elenco excepcional que no te podés perder. A continuación te dejamos todos los detalles de su trama y también un tráiler para que lo disfrutes estas vacaciones desde la comodidad de tu casa.
Sinopsis de El hombre de la máscara de hierro, la película que ya llegó a Netflix
1660. Mientras Francia se muere de hambre, el Rey Luis XIV (Leonardo DiCaprio) mantiene un régimen de terror. Sólo "los tres mosqueteros" (Jeremy lrons, John Malkovich y Gérard Depardieu) podrán enfrentarse a esta situación. Su misión consiste en liberar a un misterioso prisionero que está encerrado en La Bastilla y que es el único que puede salvar a Francia.
Tráiler de El hombre de la máscara de hierro
Embed - El Hombre de la Máscara de Hierro - Trailer HD (1998) Man in The Iron Mask