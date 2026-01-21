El hombre de la máscara de hierro llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la emotiva historia Otro viejo estreno estadounidense, más precisamente de 1998, aterrizó a la gran N roja y es tendencia en esta popular plataforma de streaming. + Seguir en







Ahora, aterrizó a la gran N roja El hombre de la máscara de hierro, una película estadounidense de 1998 que fue todo un éxito en su país, rompió taquilla, y ahora es tendencia en este sitio web. Freepik/Netflix

El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente, los estrenos que llegan a esta popular plataforma de streaming rápidamente alcanzan el top ten de las más vistas y cautivan a miles de suscriptores de todo el mundo. Asimismo, la cantidad de usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses y la hacen la más consumida del mundo entero.

Ahora, aterrizó a la gran N roja El hombre de la máscara de hierro, una película estadounidense de 1998 que fue todo un éxito en su país, rompió taquilla, y ahora es tendencia en este sitio web. Se trata de un film de acción, drama y aventuras con un elenco excepcional que no te podés perder. A continuación te dejamos todos los detalles de su trama y también un tráiler para que lo disfrutes estas vacaciones desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de El hombre de la máscara de hierro, la película que ya llegó a Netflix 1660. Mientras Francia se muere de hambre, el Rey Luis XIV (Leonardo DiCaprio) mantiene un régimen de terror. Sólo "los tres mosqueteros" (Jeremy lrons, John Malkovich y Gérard Depardieu) podrán enfrentarse a esta situación. Su misión consiste en liberar a un misterioso prisionero que está encerrado en La Bastilla y que es el único que puede salvar a Francia.

El-hombre-de-la-mascara-de-hierro-0 Tráiler de El hombre de la máscara de hierro Embed - El Hombre de la Máscara de Hierro - Trailer HD (1998) Man in The Iron Mask Reparto de El hombre de la máscara de hierro Leonardo DiCaprio como Luis XIV, Felipe

como Luis XIV, Felipe John Malkovich como Athos

como Athos Jeremy Irons como Aramis

como Aramis Gérard Depardieu como Porthos

como Porthos Gabriel Byrne como D'Artagnan

como D'Artagnan Anne Parillaud como Ana de Austria

como Ana de Austria Peter Sarsgaard como Raoul

como Raoul Judith Godrèche como Christine man-1