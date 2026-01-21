IR A
IR A

El hombre de la máscara de hierro llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la emotiva historia

Otro viejo estreno estadounidense, más precisamente de 1998, aterrizó a la gran N roja y es tendencia en esta popular plataforma de streaming.

Ahora

Ahora, aterrizó a la gran N roja El hombre de la máscara de hierro, una película estadounidense de 1998 que fue todo un éxito en su país, rompió taquilla, y ahora es tendencia en este sitio web. 

Freepik/Netflix

El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente, los estrenos que llegan a esta popular plataforma de streaming rápidamente alcanzan el top ten de las más vistas y cautivan a miles de suscriptores de todo el mundo. Asimismo, la cantidad de usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses y la hacen la más consumida del mundo entero.

Ahora llegó a la gran N roja un viejo éxito estadounidense que rompió taquilla en su país y, actualmente, lo hace en este sitio web, se trata de Los 7 magníficos. 
Te puede interesar:

De qué se trata Los 7 magníficos, la película estilo western que volvió a ser de lo más visto de Netflix

Ahora, aterrizó a la gran N roja El hombre de la máscara de hierro, una película estadounidense de 1998 que fue todo un éxito en su país, rompió taquilla, y ahora es tendencia en este sitio web. Se trata de un film de acción, drama y aventuras con un elenco excepcional que no te podés perder. A continuación te dejamos todos los detalles de su trama y también un tráiler para que lo disfrutes estas vacaciones desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de El hombre de la máscara de hierro, la película que ya llegó a Netflix

1660. Mientras Francia se muere de hambre, el Rey Luis XIV (Leonardo DiCaprio) mantiene un régimen de terror. Sólo "los tres mosqueteros" (Jeremy lrons, John Malkovich y Gérard Depardieu) podrán enfrentarse a esta situación. Su misión consiste en liberar a un misterioso prisionero que está encerrado en La Bastilla y que es el único que puede salvar a Francia.

El-hombre-de-la-mascara-de-hierro-0

Tráiler de El hombre de la máscara de hierro

Embed - El Hombre de la Máscara de Hierro - Trailer HD (1998) Man in The Iron Mask

Reparto de El hombre de la máscara de hierro

  • Leonardo DiCaprio como Luis XIV, Felipe
  • John Malkovich como Athos
  • Jeremy Irons como Aramis
  • Gérard Depardieu como Porthos
  • Gabriel Byrne como D'Artagnan
  • Anne Parillaud como Ana de Austria
  • Peter Sarsgaard como Raoul
  • Judith Godrèche como Christine
man-1
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 
play

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

La serie de Netflix inspirada en una historia real de lucha y transformación social.
play

Sus capítulos son muy atrapantes, está en Netflix y es la versión latina de Las cosas por limpiar

La actriz fue una de las elegidas para personificar a la mítica conductora argentina.

"No tenés códigos": Cecilia Roth, furiosa por los rumores de peleas en la serie de Moria Casán

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor
play

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 
play

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

últimas noticias

Donald Trump accedió al pedido de la OTAN, mediante su jefe, Mark Rutte y dio marcha atrás con los aranceles. 

Tras una reunión con la OTAN, Donald Trump: "Hay un principio de acuerdo por Groenlandia"

Hace 11 minutos
play

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Javier Milei

Hace 46 minutos
El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

Hace 55 minutos
La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década.

Tras 10 años de silencio, Mónica Farro confirmó su relación oculta con Juan Román Riquelme

Hace 1 hora
Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño

Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño

Hace 1 hora