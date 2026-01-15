15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 15 de enero

La divisa estadounidense operó a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, mientras el Banco Central sigue acumulando reservas.

Por
El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

Freepik

El dólar oficial cotizó este jueves a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, luego de haber caído otros $5 en la rueda del miércoles. El dólar mayorista también se movió a la baja, mientras que el blue se vendió a $1.510.

El dólar sigue sin tocar el techo de la banda.
Te puede interesar:

Volvió a bajar el dólar oficial y quedó más lejos del techo de la banda

Por octava rueda consecutiva, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró dólares. En esta ocasión adquirió u$s187 millones y aceleró el proceso de atesoramiento de reservas. Fue la mayor compra en diez meses, y sirvió para que el Tesoro le pague u$s100 millones a organismos internacionales, según publicó Ámbito de fuentes oficiales.

Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s460 millones en lo que va del año.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial y una semana a la baja.

El dólar oficial y una semana a la baja.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.433,82 para la compra y $1.477,13 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.441,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.911.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.508,80, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.470,85.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.484.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial arrancó la semana con estabilidad.

Tras el anuncio del dato de la inflación, el dólar cerró con una leve baja y se mantuvo debajo de los $1.500

El Banco Central de la República Argentina compró por sexto día consecutivo. 

El Banco Central volvió a comprar dólares y suma más de u$s270 millones en enero

El dólar oficial se mueve a la baja tras arrancar el año rozando los $1.500.

El dólar oficial cerró con una leve baja y el blue se mantuvo estable en el inicio de la semana

El dólar se veriente,

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de enero

El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar oficial cerró una semana bajista: el pago de deuda y las compras del BCRA marcaron el ritmo del billete

El dólar oficial atravesó la semana con tendencia bajista.

Efecto REPO: el dólar se mantuvo estable y continúa debajo de los $1.500

Rating Cero

El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

La mediática volvió a ser tendencia en redes por su aspecto físico.

"Cuando a alguien le molesta...": Sol Pérez volvió a plantear la polémica sobre su físico con un video

Florencia de la V reaccionó al comentario de Maxi López.

Flor de la V le respondió a Maxi López: "¡Si me besa, no me larga más!"

El periodista apuntó al hijo de Matías Martin y su familia.

"De tal palo tal astilla": la brutal respuesta de Chiche Gelblung a Luca Martin después de tildarlo de "viejo"

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani en busca de un arma

La creatividad del usuario de TikTok se hizo viral en la red social X.

Video viral: un usuario de TikTok subió un hilarante clip sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

últimas noticias

María Corina Machado le entregó la Medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump.

Donald Trump confirmó que María Corina Machado le llevó la medalla del Premio Nobel de la Paz

Hace 11 minutos
Los controladores aéreos reclaman un aumento salarial.

Hay riesgo de paro de controladores aéreos: este viernes vence la conciliación obligatoria

Hace 19 minutos
Lácteos Verónica cerró sus tres fábricas ubicadas en Santa Fe.

Una importante empresa láctea cerró tres de sus fábricas y los trabajadores las tomaron por salarios impagos

Hace 55 minutos
El Ministerio de Seguridad Nacional aplicará a los hinchas implicados la restricción de concurrencia a todo evento deportivo.

Drogas, un arma de fuego y municiones: el hallazgo de Gendarmería en un micro de la barra de San Lorenzo

Hace 1 hora
El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

Hace 1 hora