Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 15 de enero

La divisa estadounidense operó a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, mientras el Banco Central sigue acumulando reservas.

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial cotizó este jueves a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación , luego de haber caído otros $5 en la rueda del miércoles . El dólar mayorista también se movió a la baja, mientras que el blue se vendió a $1.510 .

Volvió a bajar el dólar oficial y quedó más lejos del techo de la banda

Por octava rueda consecutiva, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró dólares. En esta ocasión adquirió u$s187 millones y aceleró el proceso de atesoramiento de reservas. Fue la mayor compra en diez meses, y sirvió para que el Tesoro le pague u$s100 millones a organismos internacionales, según publicó Ámbito de fuentes oficiales.

Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s460 millones en lo que va del año.

El dólar oficial cotiza a $1.433,82 para la compra y $1.477,13 para la venta .

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.441,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.911.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.508,80, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.470,85.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.484.