Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de enero

El dólar oficial hoy cotiza a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación en la última rueda financiera de la primera semana de 2026, que a nivel económico tiene el debut del nuevo sistema de bandas cambiarias anunciado el Gobierno . En este marco, el blue se mantiene por encima de los $1.500.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de enero

La modificación dada a conocer en diciembre por el ministro de Economía Luis Caputo pasara ser clave en la cotización de la divisa: las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago.

Dicha medida tiene como objetivo reducir el atraso cambiario y desvincular el precio de la divisa de la dinámica inflacionaria. Además, desde el 1 de enero de 2026 rige el programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario .

El titular del Palacio de Hacienda fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada" . "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

Luis Caputo anunció a finales de diciembre el nuevo sistema de bandas cambiarias.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.455 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.570,31, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.494,47.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.459,50 para la venta.