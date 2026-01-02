2 de enero de 2026 Inicio
United Cup 2026: Argentina derrotó 3 a 0 a España y jugará contra Estados Unidos

Sebastián Báez y Solana Sierra ganaron sus partidos de singles y aseguraron la serie, mientras que Guido Andreozzi y Lourdes Carlé sellaron la serie con la victoria en dobles.

Por
Báez logró la primera victoria argentina del 2026.

AFP

El tenis inició su temporada con la United Cup en Australia y Argentina ganó la primera serie del Grupo A ante España por 3 a 0 con las victorias de Sebastián Báez y Solana Sierra, además del triunfo en dobles con Guido Andreozzi y Lourdes Carlé. El sábado jugará ante Estados Unidos.

Burruchaga, uno de los tenistas argentinos más destacados del 2025.
El gran año de Román Burruchaga: "Me tenía mucha confianza"

La serie se disputó en el RAC Arena de Perth, en Australia y tuvo, en primer lugar, el partido de single masculino en el que Báez, nro. 45 del mundo, enfrentó a Jaume Munar, nro. 33, y lo venció por doble 6-4 en un partido muy prolijo del argentino que logró un triunfo importante, ya que había ganado por última vez en mayo del 2024.

“Disfruté mucho de este momento, disfruté del tiempo en la cancha, estoy muy feliz de haber ganado este punto para Argentina", indicó Báez post victoria, ya que se trata de un desahogo personal, además del colectivo.

Mientras que, Solana Sierra, la mejor argentina del ranking (nro. 66) derrotó a Jessica Bouzas Maneiro, quien está en el puesto 41. Fue un partido plagado de errores por parte de ambas, pero con el revés a dos manos de la marplatense que se destacó. Desde el banco, Sebastián Gutiérrez fue clave para que recupere la confianza al caer en el segundo set.

El primer set fue para Argentina y, cuando todo parecía indicar que lo cerraba al sacar 5-2, perdió el set 7-5. Pero para el inicio del tercer set, el motor de Bouzas Maneiro dejó de funcionar y Sierra sacó a relucir su mejor tenis, por lo que cerró 6-0.

“Estoy orgullosa de haber seguido adelante y haber ganado en el tercer set. Sabía que tenía que ser fuerte. Estoy muy contenta con mi nivel", aseguró al final del duelo.

En el dobles, Andreozzi y Carlé superaron a Íñigo Cervantes e YYvone Cavalle-Reimers por 7-6(6) y 6-2 en una hora y media de luego. Esta victoria suma para el grupo y el próximo rival es Estados Unidos, que tiene a dos de los mejores tenistas del mundo: Taylor Fritz y Coco Gauff.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_canchacentral/status/2007011650759750048&partner=&hide_thread=false

