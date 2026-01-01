Música en vivo: 2026 arranca con una agenda repleta de shows internacionales

Con estadios agotados, el regreso de grandes leyendas de la música y la despedida de bandas emblemáticas, el circuito de conciertos proyecta un año de alta actividad pese a la retracción en la venta de tickets.

La industria de la música en vivo en Argentina se prepara para un 2026 repleto de shows , con una agenda confirmada que ya se extiende hasta octubre. A pesar de una caída del 20% en las ventas en 2025 respecto al año anterior, la oferta de espectáculos masivos no se detiene , impulsada por un público que prioriza el entretenimiento como un espacio de descanso y consumo necesario.

El calendario comenzará con fuerza en febrero , con la presentación de la rapera estadounidense Doja Cat el domingo 8 en el Movistar Arena. El sábado 14 y domingo 15 será el turno del festival Cosquín Rock en Córdoba, que contará con la banda escocesa Franz Ferdinand , los estadounidenses Devendra Banhart y Marky Ramone , el dúo británico The Chemical Brothers en formato DJ set, la banda colombiana Morat y los uruguayos de Cuarteto de Nos , La Vela Puerca y Agarrate Catalina como figuras internacionales.

El estadio de River Plate recibirá al puertorriqueño Bad Bunny los días 13, 14 y 15 de febrero, mientras que el jueves 19, en el Movistar Arena, se va a estar presentando el trío electrónico australiano Rüfüs Du Sol . El estadio de Villa Crespo también albergará el regreso del argentino-venezolano Ricardo Montaner , tras varios años alejado de los escenarios, el sábado 21.

El 1º de marzo, la banda estadounidense My Chemical Romance tocará en el estadio de Huracán. Los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15, el Hipódromo de San Isidro recibirá una nueva edición del festival Lollapalooza , encabezada por Tyler The Creator , Lorde , Sabrina Carpenter , Turnstile , Srillex , Deftones y Chappell Roan , con abonos que parten desde los $375.000. Será. El rock internacional tendrá su punto más alto con el regreso de AC/DC al estadio de River Plate los días 23, 27 y 31 de marzo, con entradas ya agotadas.

En abril será el turno del colombiano Sebastián Yatra , que se presentará el miércoles 15 en el Movistar Arena, mientras que el jueves 30, en Tecnópolis, será la gran despedida de la banda estadounidense Megadeth .

La oferta del primer semestre se completa con el Nü Metal de Korn en Parque Sarmiento (10 de mayo) y el Cuarteto de Nos en Movistar Arena el jueves 28.

Residencias masivas y el regreso del pop melódico

Alejandro Sanz y Chayanne lideran las convocatorias del género romántico con múltiples funciones en estadios porteños. Sanz se presentará en el Campo de Polo (6 y 7 de marzo) y en el estadio mario Alberto Kempes de Córdoba (8 de marzo), mientras que el puertorriqueño, tras agotar cinco Movistar Arena, trasladó su gira "Bailemos otra vez" al Estadio Vélez Sarsfield para el 13 de marzo.

Ricardo Arjona protagonizará la residencia más extensa del año en el Movistar Arena con su gira "Lo que el seco no dijo". El cantautor guatemalteco programó doce funciones consecutivas durante el mes de mayo, demostrando la vigencia de su vínculo con el público local que agota tickets sistemáticamente en cada visita.

Ricardo Arjona Télam

Roxette volverá en abril a la Argentina, esta vez solo con Per Gessle (Marie Fredriksson falleció en 2019) para recrear sus grandes éxitos en el Movistar Arena. Asimismo, el uruguayo Jorge Drexler se presentará en el estadio de Villa Crespo los días 17 y 18 de ese mes, en el que también se presentarán sus compatriotas de No Te Va Gustar, el 25, en el estadio de Ferro.

La cuota femenina también estará cubierta por Mon Laferte, quien presentará su disco Femme Fatale el 21 de mayo en el Movistar Arena, y la española Rosalía, que acaba de lanzar Lux y lo estará presentando el 1 y 2 de agosto en Villla Crespo.

El año estará marcado por las despedidas definitivas. Además de Megadeth, el brasileño Gilberto Gil traerá su tour "Tempo Rei" en 11 de marzo en el Movistar Arena, mientras que Die Toten Hosen dirá “Adiós amigos” en octubre. La banda alemana realizará tres shows finales en Tandil, Rosario y Buenos Aires, cerrando un ciclo histórico de décadas de relación con la audiencia argentina.