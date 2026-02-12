Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 12 de febrero

+ Seguir en

El oficial operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación y mantuvo la tendencia descendente.

El dólar oficial acumuló su cuarta caída consecutiva esta semana.

El dólar oficial retrocedió $5 y cotizó este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación , luego de haber caído $5 en la rueda del miércoles , en la continuidad de la tendencia bajista que arrastra desde la semana pasada. El mayorista también se movió a la baja.

El Gobierno logró colocar más de $9 billones en la primera licitación de la deuda de febrero

En esta línea, el mayorista se alejó un poco más del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade , con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

"Mientras se mantenga la coordinación entre política monetaria y cambiaria, con acumulación de reservas, un mayor ingreso de divisas y la decisión oficial de priorizar la estabilidad cambiaria como ancla de expectativas , no se esperan saltos bruscos; pero cualquier desvío en reservas, inflación o expectativas podría reactivar presiones cambiarias", explicó a Ámbito Pablo Salina , coordinador del Club de Finanzas de UADE.

La banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, y este lunes, primera rueda de febrero, el techo se elevó hasta los $1.567,85.

La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial profundiza su racha bajista.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.395.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.453,45 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1417,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.415.