Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 13 de enero

El oficial operó a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar mayorista sorprendió con una baja de más de $10. En tanto, el blue no tuvo variaciones y el dólar financiero acompañó la tendencia.

El dólar oficial arrancó la semana con estabilidad.

El dólar oficial arrancó la semana con estabilidad.

El dólar oficial cotizó este martes a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana sin cambios mientras se conoció el dato de inflación de diciembre: 2,8% para cerrar el año 2025 en 31,5%. En tanto, el dólar mayorista cerró a $1.457, con una baja de $10,50 debajo del cierre de ayer. Mientras que el blue perdió fuerza y operó cerca de los $1.500.

El Banco Central de la República Argentina compró por sexto día consecutivo. 
El Banco Central volvió a comprar dólares y suma más de u$s270 millones en enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este lunes u$s55 millones en el mercado cambiario y se sumaron a los u$s218 millones que compró la semana pasada. Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s273 millones en lo que va del año. Al mismo tiempo, la posición bruta en moneda extranjera del BCRA aumentó u$s372 millones y cerró la jornada en u$s44.768 millones.

El dólar oficial atraviesa enero sin sobresaltos.

El dólar oficial atraviesa enero sin sobresaltos.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.438,93 para la compra y $1.482,52 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.457.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.930,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.523,92, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.487,11.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.484.

