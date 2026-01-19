19 de enero de 2026 Inicio
Chile: ascienden a 19 los muertos por los incendios forestales

De acuerdo al último reporte oficial, las personas damnificadas son 1.500, 325 viviendas destruidas y más de 1.000 casas dañadas. Hasta el momento son más de 25.000 las hectáreas arrasadas por las llamas. El presidente Gabriel Boric destacó la labor en la zona, aunque alertó que, debido a las condiciones climáticas, es posible que se reactiven focos.

Las autoridades esperan que el saldo de víctimas fatales asciendan con el correr de las horas

Los incendios en Chile lamentablemente no cesan y en las últimas horas aumentó el número de víctimas faltas: hasta el momento ya son 19 los muertos como consecuencia del siniestro ambiental que arrasan las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

“El total de personas fallecidas hasta ahora son 19. Dieciocho corresponden a la región de Biobío y uno, a la región de Ñuble”, detalló el ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero, y remarco que las dos regiones se mantienen bajo alerta roja.

Cuando se habían confirmado 18 víctimas fatales, el presidente Gabriel Boric ya había alertado que tenía “la certeza de que ese número va a aumentar”, al mismo tiempo, anunció el toque de queda nocturno en las localidades más afectadas en la región del Biobío, como Lirquén y Penco.

Pese al toque de queda varios grupos de vecinos seguían trabajando en la remoción de escombros o apagando algunas llamas alumbrados sólo por linternas. Al mismo tiempo, en Lirquén, militares resguardaban las calles durante la noche.

El mandatario viajó el domingo a Concepción para liderar las labores de control de las llamas y tras su regreso a Santiago confirmó que este lunes se reunirá con el mandatario electo, José Antonio Kast, “para compartirle información actualizada” de la tragedia.

Por otra parte, en su cuenta de X el jefe de Estado, comunicó que “la noche de hoy (por el domingo) en la zona de los incendios fue mejor que lo proyectado, sin embargo, las condiciones climáticas durante el día no serán buenas por lo que es posible que se reactiven focos”.

“Estamos en trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las instituciones del Estado desplegadas”, agregó.

Incendios forestales en Chile: cuál es estado de la situación por el avance del fuego

El último reporte oficial cifró en 1.500 las personas damnificadas; en 325 las viviendas destruidas y en más de 1.000 las casas dañadas.

Hasta ahora son más de 25.000 las hectáreas arrasadas por las llamas y casi 50.000 personas que debieron ser evacuadas.

